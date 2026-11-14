به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی پیش از ظهر شنبه در نشست تشریح برنامه‌های بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت و معارف اهل‌بیت(ع) در اراک اظهار کرد: این آزمون همزمان با سراسر کشور و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق شناخت عمومی از آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) و همچنین سنجش و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های قرآنی علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی دو بخش کتبی و شفاهی برای این دوره از آزمون گفت: ساختار برگزاری به‌گونه‌ای طراحی شده است که گروه‌های سنی مختلف متناسب با توانایی‌ها و سطح آموخته‌های خود امکان حضور در این رویداد قرآنی را داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۸۵۰ نفر در بخش کتبی شرکت می‌کنند و سایر متقاضیان نیز در بخش شفاهی به رقابت خواهند پرداخت.

ایزدی با بیان اینکه بخش کتبی این آزمون پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این مرحله در ۱۶ رشته قرآنی و معارفی، آموخته‌ها و توانمندی‌های خود را به محک ارزیابی می‌گذارند.

وی درباره شرایط سنی شرکت‌کنندگان نیز تاکید کرد: بخش کتبی ویژه افراد بالای ۱۲ سال در نظر گرفته شده و کودکان و نوجوانان زیر ۱۲ سال نیز در بخش شفاهی حضور خواهند یافت.

برگزاری بخش شفاهی از ۱۱ آذرماه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای مرحله شفاهی آزمون گفت: این بخش از ۱۱ آذرماه به مدت یک هفته در سطح استان برگزار می‌شود و فرصتی برای ارزیابی توانمندی‌های قرآنی کودکان و نوجوانان فراهم خواهد کرد.

ایزدی تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر سنجش میزان آشنایی افراد با مفاهیم و آموزه‌های دینی، زمینه شناسایی استعدادهای قرآنی، پرورش ظرفیت‌های موجود و تقویت پیوند نسل جوان با قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم می‌کند.

وی مشارکت خانواده‌ها و همکاری مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی را در گسترش فعالیت‌های قرآنی مؤثر دانست و گفت: انتظار می رود با استمرار برنامه‌های قرآنی و افزایش مشارکت عمومی، زمینه تعمیق فرهنگ انس با قرآن کریم و ترویج سیره اهل‌بیت(ع) در سطح استان مرکزی بیش از گذشته فراهم شود.