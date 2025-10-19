به گزارش خبرگزاری مهر، مختار احمدی اظهار کرد: مسابقات در رشتههای قرائت، حفظ کل قرآن، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز و مفاهیم جلد ۲۷ تفسیر نمونه برگزار شد.
وی افزود: شرکتکنندگان در دو بخش خواهران و برادران به رقابت پرداختند و استقبال خوبی از سوی جامعه کارگری و خانوادههای آنان صورت گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه در رشته قرائت قرآن، ۳۵ نفر شامل ۲۶ نفر از برادران و ۹ نفر از خواهران شرکت کردند، افزود: در رشته مفاهیم قرآن نیز ۴۲ نفر از آقایان و ۱۵ نفر از بانوان حضور داشتند.
احمدی ادامه داد: در رشته حفظ کل قرآن، ۲ نفر از برادران و ۲ نفر از خواهران، در رشته حفظ ۲۰ جز، ۲ نفر از هر گروه، و در رشته حفظ ۱۰ جز، ۱ نفر از برادران و ۱۱ نفر از بانوان به رقابت پرداختند.
معرفی برگزیدگان و اعزام به مرحله کشوری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به نتایج مسابقات گفت: در بخش برادران، سه نفر در رشته قرائت، دو نفر در حفظ ۲۰ جز، دو نفر در حفظ ۱۰ جز و سه نفر در رشته مفاهیم به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
وی افزود: در گروه خواهران نیز سه نفر از شاغلین و سه نفر از خانوادههای کارگری در رشته قرائت، و پنج نفر در رشته مفاهیم قرآن حائز رتبههای برتر شدند.
وی گفت: در رشته حفظ کل قرآن، دو نفر از خانوادههای کارگری، در حفظ ۲۰ جز، دو نفر، و در حفظ ۱۰ جز نیز سه نفر از خانوادههای کارگری به عنوان برگزیده معرفی شدند.
احمدی تأکید کرد: برگزیدگان این دوره به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد و از آنان با جوایز نقدی و لوح تقدیر تجلیل بهعمل خواهد آمد.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه کار و تلاش عنوان کرد و گفت: این رقابتها نقش مهمی در تقویت ارزشهای دینی و افزایش انس با قرآن کریم در محیطهای کار و زندگی دارد.
احمدی تاکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با همکاری شرکتها و نهادهای مرتبط، تلاش دارد با استمرار این برنامهها، فضای معنوی و فرهنگی را در میان جامعه کارگری گسترش دهد.
