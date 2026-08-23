برگزاری بیست‌ و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم خواهران سپاه استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله نظم آبادی اظهار کرد:بیست‌وپنجمین دوره مسابقات با حضور پرشور ۷۰ نفر از کارکنان خواهر در شهر اراک برگزار شد.

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح الله استان مرکزی گفت: شرکت‌کنندگان در پنج رشته تخصصی شامل حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، مفاهیم قرآن کریم و حفظ موضوعی به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به سطح علمی بالای شرکت‌کنندگان افزود: پس از ارزیابی و داوری دقیق آثار، در نهایت ۱۵ نفر از بانوان برتر موفق شدند با کسب بالاترین امتیازات، جواز حضور در مرحله سراسری مسابقات قرآن کریم را کسب کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح الله استان مرکزی ، هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ نورانی قرآن، انس هرچه بیشتر کارکنان با کلام وحی و کشف استعدادهای برتر قرآنی در میان بانوان سپاهی دانست و برای برگزیدگان آرزوی توفیق کرد.