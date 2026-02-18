جعفری: ۱۸۰ سفیر مقاومت مهمان مساجد ساوه شدند

حجتالاسلام حجتاله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده برنامههای قرآنی و فرهنگی در ماه مبارک رمضان در شهرستان ساوه خبر داد و افزود: امسال بیش از ۴۳۰ محفل قرآنی و جزخوانی در شهرستان برگزار شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه اظهار کرد: این محافل قرآنی بهصورت روزانه و هر کدام به مدت یک ساعت و نیم، با تعامل و مشارکت گروههای مردمی ، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای فرهنگی اجرا میشوند.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به اینکه ۱۸۰ سفیر مقاومت مهمان مساجد ساوه شدند، افزود: در هر محفل نیز مبلغانی تحت عنوان «سفیر» حضور دارند که برنامههای قرآنی و فرهنگی را هدایت میکنند.
وی با اشاره به فعالیت «سفیران قرآنی» افزود: سفیران افرادی هستند که در جلسات قرآنی حضور یافته، آیاتی منتخب از قرآن کریم را قرائت و تبیین میکنند و با آموزش مفاهیم مرتبط، دانشجویان و شرکتکنندگان را با سبک زندگی قرآنی و مفاهیم مقاومت آشنا میکنند.
حجت الاسلام جعفری ادامه داد: در این محافل، ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم محور برنامهها قرار گرفته که دو موضوع اصلی «زندگی قرآنی» و «مقاومت» را در بر میگیرد،همچنین ۵۰۰ جلد کتاب مرتبط با مفاهیم زندگی قرآنی میان شرکتکنندگان توزیع شده است.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «لیگ قرآنی» گفت: در پایان ماه مبارک رمضان، هر محفل دو تا سه تیم را برای حضور در مسابقات معرفی میکند و علاوه بر حفظ آیات، مفاهیم آن نیز مورد سنجش و آموزش قرار میگیرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه گفت: سال گذشته ۷۱ تیم در این رقابتها شرکت کردند و پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۰۰ تیم هفتنفره در این لیگ حضور یابند.
