به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا یوسفیان ظهر شنبه در نشست شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: پویش سرپناه با حمایت و همراهی استاندار همدان آغاز شده و گامی ارزشمند برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به شمار می‌رود.

وی افزود: در قالب این پویش تلاش می‌شود با جلب مشارکت خیران، نیکوکاران و دیگر ظرفیت‌های مردمی منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن خانواده‌های فاقد سرپناه و افراد کم برخوردار تامین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر ضرورت شناسایی دقیق افراد مشمول طرح گفت: خانواده‌هایی که توان مالی لازم برای تامین مسکن ندارند باید شناسایی شوند و برای خانه‌دار شدن آن‌ها اقدامات جدی در دستور کار قرار گیرد.

یوسفیان با اشاره به نقش فرمانداران در اجرای این پویش اظهار کرد: فرمانداران باید با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها به تحقق اهداف پویش سرپناه کمک کنند.

وی ادامه داد: تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و مددجویان باید در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌ها نیز در چارچوب توان و ظرفیت قانونی خود برای رفع این مشکل همکاری کنند.

معاون استاندار همدان مشارکت و هم‌افزایی بخش‌های مختلف را برای خانه‌دار شدن خانواده‌های فاقد مسکن ضروری دانست و افزود: پویش سرپناه می‌تواند زمینه مناسبی برای مشارکت اجتماعی در حل یکی از مهم‌ترین مشکلات خانواده‌های نیازمند فراهم کند.