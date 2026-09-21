به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نعمتی ظهر دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان همدان با تشریح جزئیات پویش «سرپناه» اظهار کرد: اولویت اصلی ما در پویش سرپناه شناسایی و تکمیل واحدهای مسکونی مددجویانی است که به دلیل کمبود منابع مالی، پیشرفت فیزیکی آنها بین ۷۰ تا ۸۵ درصد متوقف مانده بود.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۶۸ واحد مسکونی نیمهتمام شناسایی شده و با دعوت از خیرین نیکاندیش فرایند تکمیل آنها آغاز شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان افزود: با توجه به برنامهریزی انجام شده تمامی پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در مصلاهای نماز جمعه و برنامههای مناسبتی از ابتدای مهرماه به پویش «سرپناه» اختصاص خواهد یافت تا منابع لازم برای تکمیل این خانهها با سرعت بیشتری جذب شود.
وی با اشاره به نمونههای موفق اجرای این طرح در شهرستانها گفت: در شهرستان اسدآباد یک واحد مسکونی ۴۰ متری با مساعدت ۹ میلیارد ریالی خیرین تکمیل و به مددجویی فاقد سرپناه تحویل داده شد و در تویسرکان نیز تفاهمنامهای با یک شرکت خصوصی برای احداث ۱۰۰ واحد مسکونی منعقد شده که بخشی از اعتبار آن نیز واریز شده است.
نعمتی با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستان نهاوند افزود: چهار قطعه زمین مرغوب در شهرستان نهاوند شناسایی شده که به دلیل مشکلات قراردادی سالها بلااستفاده مانده بود، این زمینها ظرفیت احداث حداقل ۱۶ واحد مسکونی را دارند و با رفع موانع اداری عملیات ساخت آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: برای تمامی ادارات شهرستانی نیز سهمیهای برای تکمیل واحدهای نیمهتمام تعیین شده و این موضوع با جدیت از سوی مدیران پیگیری میشود تا هیچ واحد نیمهتمامی برای مددجویان باقی نماند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با تاکید بر اهمیت مشارکت خیرین، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت خیرین تنها محدود به اعتبارات نقدی نیست بلکه ما با شناسایی خیرین در اقصی نقاط کشور موفق به جذب کمکهای غیرنقدی و تهاتر برای تسریع در پروژههای مسکن ملی مددجویان نیز شدهایم تا شاهد بهبود وضعیت معیشتی و سکونتی این افراد باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم پویش «سرپناه» با مشارکت مردم، خیران، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی توسعه یابد و به یک طرح ملی برای تامین مسکن اقشار محروم تبدیل شود.
نعمتی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت اخیر در تامین نیازهای آموزشی دانشآموزان تحت حمایت این نهاد اشاره کرد و گفت: با همت خیرین و همکاری ۲۳۰ مرکز نیکوکاری در سطح استان ۲۵ هزار بسته لوازمالتحریر برای تمامی دانشآموزان زیرپوشش تهیه و توزیع شد.
وی خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل همافزایی مراکز نیکوکاری در راستای تاکیدات بر تقویت مدیریت محلهمحور بوده و نقش موثری در کاهش دغدغههای خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس ایفا کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان بیان کرد: مردم و خیران میتوانند کمکهای نقدی خود به پویش «سرپناه» را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۶۱۶۵ و همچنین با استفاده از اپلیکیشن «صدقه من» اهدا کنند.
نظر شما