به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، سید سجاد رضوی، در نشست کشوری روز جهانی دیابت، افزود: هر جلسه دیالیز حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد که بیمه‌ها می‌پردازند و در واقع ماهانه برای هر بیمار دیالیزی حدود ۱۲۰ میلیون تومان هزینه می‌شود. به طور کلی به حوزه پیشگیری کمتر توجه می‌شود، در حالی‌ که گفته می‌شود هرچقدر در حوزه پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم، حداقل ۷ تا ۱۰ برابر آن می‌توان منابع را مدیریت کرد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات در حوزه درمان بیماران مزمن این است که تا وقتی بیمار دچار درد و علامت نشود، مراجعه نمی‌کند؛ در نتیجه باید خودمان سراغ بیماران دیابتی برویم. بنابر این باید تفکر و رفتار تغییر کند.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: اگر داده‌های خوبی از بیماران دیابتی در سرپایی و بستری وجود داشته باشد، می‌توان خدمات را به صورت فعالانه به این بیماران ارائه کرد و اساسا هدف نهایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع همین است. در برنامه پزشکی خانواده باید سراغ تک تک این بیماران رفته و وضعیت دیابت آنها را بررسی کنند. وقتی بیمار مبتلا به دیابت یا فشار خون شناسایی شده و کنترل شود، هزینه خدمات نیز پرداخت می‌شود.

رضوی با عنوان این مطلب که خرید راهبردی سلامت نیازمند منابع است، افزود: درخواست منابع از طرف بیمه سلامت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما ۹۲ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت اختصاص یافته و هنوز ۸۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های سال قبل به این سازمان پرداخت نشده است.

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار کرد: وقتی وضعیت بیمار دیابتی هنوز وخیم‌تر نشده، باید سراغ او رفته و شرایط بیماری او را مدیریت کنیم. زیرا اقشار کم درآمد سراغ تست قند نمی‌روند و بعدتر با مشکلات بیماری دیابت مواجه شده و برای درمان دیابت یا دیالیز مراجعه می‌کنند. ولی اگر پیشگیری انجام شود، هزینه دیالیز و درمان کاهش پیدا می‌کند. باید برای بیماران مبتلا به دیابت برنامه ریزی کرد.