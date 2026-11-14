به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر یارمحمدی با بیان اینکه با آغاز عملیات برداشت زیتون روغنی در باغ‌های شهرستان طارم، یکی از مهم‌ترین فصل‌های اقتصادی این قطب تولیدی کشور کلید خورد. طارم به‌واسطه گستردگی باغ‌های زیتون در زمره تولیدکنندگان اصلی این محصول راهبردی در کشور قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۳۱ واحد روغن‌کشی فعال در منطقه آماده دریافت و فرآوری محصول باغداران هستند. عملیات جمع‌آوری محصول که از نیمه دوم مهرماه آغاز شده است، تا نیمه دوم آذرماه جهت برداشت زیتون روغنی و سیاه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: باغ‌های طارم میزبان ارقام متنوعی از زیتون است؛ به‌طوری‌که ارقام بومی شامل ماری، روغنی و شنگه در کنار ارقام تجاری و خارجی نظیر آربکین، کرونائیکی در این منطقه کشت می‌شوند.

یارمحمدی افزود: افزایش چشمگیر تولید روغن زیتون در سال جاری، علاوه بر تقویت جایگاه ملی طارم در زنجیره ارزش این محصول، چشم‌انداز روشنی از رونق اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و بهبود درآمد باغداران و فعالان حوزه صنایع تبدیلی استان زنجان ترسیم می‌کند.