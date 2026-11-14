مهدی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوی جهادی «مهرورزی و خدمت‌رسانی پزشکی» در منطقه سعیدآباد اظهار کرد: این اردوی جهادی یک‌روزه با هدف ارائه خدمات درمانی و پزشکی رایگان به مردم شریف روستای سعیدآباد و روستاهای حاشیه رودخانه برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، گروه پزشکی شهید رهنمون با حضور در میان مردم منطقه، خدمات متنوع پزشکی و درمانی ارائه کرد. این اقدام با همت خیرین نیک‌اندیش مجلی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان، پایگاه مقاومت بسیج شبکه بهداشت و کانون بسیج جامعه پزشکی انجام شد.

مسئول پایگاه بسیج شبکه بهداشت و درمان و مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی گلپایگان با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این اردو گفت: خدمات متخصص ارتوپدی، پزشک عمومی، دندانپزشکی، کارشناسی روان‌شناسی، مامایی، داروخانه، مشاوره و پایش سلامت و غربالگری به مراجعان ارائه شد.

جمالی خاطرنشان کرد: در این اردوی جهادی یک‌روزه، ۳۴۱ نفر از خدمات پزشکی و دارویی رایگان به ارزش تقریبی ۲۲۵ میلیون تومان بهره‌مند شدند.