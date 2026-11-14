به گزارش خبرنگار مهر، ایمانه پورمعزی، ظهر شنبه در چهاردهمین جلسه میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان که با حضور برخط سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه گردشگری ورزشی اصفهان با مجموعه‌ای از موانع زیرساختی، ساختاری، اقتصادی و فرهنگی مواجه است که رفع آن‌ها مستلزم تغییر رویکرد مدیریتی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان افزود: سرانه فضای ورزشی اصفهان بر اساس آمار سال ۱۴۰۴ حدود نیم مترمربع است که از متوسط کشوری نیز پایین‌تر قرار دارد. همچنین بخشی از تجهیزات ورزشی استان قدمتی ۴۰ تا ۵۰ ساله دارند و هزینه بالای تأمین تجهیزات تخصصی، به دلیل وارداتی بودن بخش قابل توجهی از آن‌ها، نوسازی زیرساخت‌ها را با دشواری مواجه کرده است.

رئیس کمیته ورزش‌های روزانه استان اصفهان، کمبود فضاهای اقامتی و امکانات میزبانی مسابقات را از دیگر محدودیت‌های توسعه گردشگری ورزشی برشمرد و تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان حتی از یک خوابگاه اختصاصی برای اسکان ورزشکاران و تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات برخوردار نیست و برای میزبانی رویدادها ناچار به استفاده از ظرفیت خوابگاه امام علی متعلق به آموزش و پرورش است.

پورمعزی، خشکسالی و خشک‌شدن زاینده‌رود را نیز از موانع فیزیکی توسعه برخی شاخه‌های گردشگری ورزشی دانست و ادامه داد: تورم هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بازدهی بلندمدت فعالیت‌های ورزشی، محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و ممانعت‌های سلیقه‌ای از دیگر عواملی هستند که توسعه این حوزه را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه موانع ساختاری از مهم‌ترین مشکلات گردشگری ورزشی اصفهان به شمار می‌روند، گفت: در حال حاضر متولی واحدی برای گردشگری ورزشی وجود ندارد و مدیریت جزیره‌ای در بخش ورزش، مانع هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها شده است. از سوی دیگر، نگاه صرفاً دولتی به باشگاه‌داری و استفاده‌نکردن از ظرفیت تخصصی هیئت‌های ورزشی در برخی فعالیت‌هایی که توسط سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود، موجب پراکندگی تصمیم‌گیری و اجرا شده است.

رئیس کمیته ورزش‌های روزانه استان اصفهان، ناامنی سرمایه‌گذاری را از دیگر چالش‌های جدی این بخش عنوان کرد و با اشاره به احتمال تعطیلی برخی مجموعه‌های ورزشی و تفریحی از آذرماه افزود: نگرانی درباره توقف فعالیت استخرها و سایر مجموعه‌های تفریحی، در کنار بلاتکلیفی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در برخی مراکز مانند اتاق‌های فرار، نشان می‌دهد که نبود ثبات در تصمیم‌گیری و تعطیلی‌های ناگهانی می‌تواند سرمایه‌گذاران را با خسارت‌های قابل توجه مواجه کند.

پورمعزی در تشریح الگوی پیشنهادی برای مدیریت این حوزه اظهار کرد: توسعه گردشگری ورزشی نیازمند شکل‌گیری مدیریت مشارکتی با حضور اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخش خصوصی، صنایع بزرگ، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و رسانه‌هاست و استانداری می‌تواند محور هماهنگی و اتصال این ظرفیت‌ها در قالب یک زنجیره واحد باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های محیطی و اقلیمی اصفهان برای توسعه این نوع گردشگری بیان کرد: چهار فصل بودن استان و برخورداری از ظرفیت میزبانی رویدادهای ورزشی، در کنار رشد بازار گردشگری کشورهای منطقه، فرصت مناسبی برای تبدیل اصفهان به یکی از مقاصد گردشگری ورزشی کشور فراهم کرده است؛ هرچند خشکسالی، تحریم‌ها و تورم از جمله تهدیدهای پیش روی این برنامه محسوب می‌شوند.

رئیس کمیته ورزش‌های روزانه استان اصفهان، برندسازی این استان به عنوان مقصد چهار فصل گردشگری ورزشی و جذب گردشگران کشورهای منطقه با تمرکز بر رشته‌هایی همچون سوارکاری، کویرنوردی و گردشگری سلامت‌محور را از راهبردهای پیشنهادی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها عنوان کرد.

پورمعزی همچنین با اشاره به انجام مطالعات اولویت‌بندی ۳۷ شاخص توسعه گردشگری ورزشی گفت: امکانات اقامتی، درآمدزایی برای جوامع محلی و برخورداری از زیرساخت‌های استاندارد ورزشی از جمله شاخص‌های مهم این حوزه هستند که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

وی با تشریح برنامه‌های پیشنهادی در رشته‌های مختلف ورزشی افزود: توسعه رویدادهای مرتبط با ورزش‌های آبی و قایقرانی، کوهنوردی، ورزش‌های همگانی، ورزش روستایی و عشایری از جمله محورهای مورد توجه است. در این زمینه، برگزاری شتردوانی، جشنواره بازی‌های سنتی و عشایری، اسکی روی شن و اجرای طرح دوومیدانی نیمه‌حرفه‌ای چهار میدان از برنامه‌هایی است که برای ماه آینده و تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیته ورزش‌های روزانه استان اصفهان با اشاره به آمار میزبانی رویدادهای ورزشی در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، اصفهان میزبان ۸۴۵ مسابقه کشوری با حضور و مراجعه حدود ۱۰۰ هزار نفر بود و در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۵۱ مسابقه کشوری با حضور حدود ۴۵ هزار نفر در استان برگزار شد.

پورمعزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، تعداد مسابقات بین‌المللی میزبانی‌شده در استان به ۲۸ رویداد رسید که حدود ۲ هزار نفر از ایران و سایر کشورها برای حضور در این رقابت‌ها به اصفهان سفر کردند. همچنین المپیاد کارکنان دولت با مشارکت یک‌هزار و ۵۰۰ نفر و رویداد بازی‌های آبی ساحلی در ۴۷ رشته با حضور پنج‌هزار شرکت‌کننده در چادگان از دیگر برنامه‌های ورزشی برگزارشده بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت جام پرچم و جشنواره‌های بومی و محلی برای جذب گردشگر به مناطق مختلف استان افزود: حدود سه‌هزار نفر در قالب جام پرچم به اصفهان آمدند و برگزاری ۲۷ جشنواره بومی و محلی تا پایان سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که برآورد می‌شود حدود ۲۷ هزار نفر در آن‌ها مشارکت داشته باشند.

رئیس کمیته ورزش‌های روزانه استان اصفهان، پیاده‌روی‌های خانوادگی و برنامه تلویزیونی صبح و نشاط را نیز از ظرفیت‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان‌ها دانست و گفت: اجرای این برنامه‌ها در شهرستان‌های مختلف، امکان معرفی ظرفیت‌های گردشگری آن مناطق در سطح ملی را فراهم می‌کند. تاکنون پنج مورد اسپانسری برای این برنامه‌ها محقق شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال شش مورد دیگر نیز به آن افزوده شود.

پورمعزی در ادامه، تشکیل دبیرخانه دائمی گردشگری ورزشی استان با محوریت اداره کل ورزش و جوانان، تدوین تقویم سالانه رویدادهای گردشگری ورزشی و طراحی رویدادهای مرتبط با میراث فرهنگی و زاینده‌رود از جمله مسابقات هندی‌چوگان را از مصوبات پیشنهادی این نشست عنوان کرد.

وی ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز اماکن تفریحی و ورزشی و کمپ‌های ورزشی در سطح استان و تدوین تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان دستگاه‌های متولی ورزش، میراث فرهنگی و شهرداری‌ها برای برگزاری رویدادها در حریم بناهای تاریخی و محدوده زاینده‌رود را از دیگر پیشنهادها برشمرد.

رئیس کمیته ورزش‌های روزانه استان اصفهان همچنین پیشنهاد کرد المپیاد بازی‌های آبی و ساحلی در چادگان به یک رویداد ملی سالانه تبدیل شود و از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ، برای اجرای سه پروژه شامل فایوت ورزنه، ماراتن چهار میدان و مسابقات بین‌المللی چوگان ردیف بودجه اختصاص یابد.

پورمعزی در پایان، تشکیل کارگروه همکاری‌های ورزشی با هدف جذب دست‌کم دو تیم خارجی در هر سال و فعال‌سازی ظرفیت شهرهای خواهرخوانده اصفهان برای توسعه تعاملات و همکاری‌های ورزشی بین‌المللی را از دیگر راهکارهای پیشنهادی توسعه گردشگری ورزشی استان اعلام کرد.