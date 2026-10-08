خاکی: کوهنوردی همگانی مسیر کشف استعدادهای قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر پنجشنبه در یازدهمین نشست سالیانه کمیته‌های همگانی هیأت‌های کوهنوردی استان‌های سراسر کشور که به میزبانی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی در استان کردستان فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه و بررسی راهکارهای توسعه ورزش همگانی در حوزه کوهنوردی است.

وی ضمن قدردانی از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای انتخاب کردستان به عنوان میزبان این نشست، افزود: امیدواریم در آینده نیز استان کردستان بتواند میزبان برنامه‌ها، نشست‌ها و رویدادهای مختلف فدراسیون‌های ورزشی کشور باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به جایگاه کمیته‌های همگانی در ساختار فدراسیون کوهنوردی، بیان کرد: توجه به این کمیته‌ها و برنامه‌ریزی برای تقویت فعالیت‌های آنها، از اقدامات مؤثر در مسیر توسعه این رشته ورزشی است.

کوهنوردی ظرفیت گسترده‌ای برای جذب مردم دارد

خاکی ادامه داد: کوهنوردی از جمله رشته‌هایی است که در استان‌های مختلف کشور علاقه‌مندان زیادی دارد و ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش همگانی و افزایش حضور مردم در فعالیت‌های ورزشی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه فعالیت کمیته‌های همگانی نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های عمومی محدود شود، عنوان کرد: یکی از کارکردهای مهم این کمیته‌ها می‌تواند شناسایی افراد مستعد و هدایت آنها به سمت مسیر حرفه‌ای و قهرمانی باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خاطرنشان کرد: بسیاری از قهرمانان ورزشی از مسیر فعالیت‌های همگانی وارد عرصه ورزش شده‌اند و بنابراین تقویت پایه‌های ورزش همگانی می‌تواند در آینده به توسعه ورزش قهرمانی نیز کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان این رشته تأکید کرد و گفت: در حوزه کوهنوردی افراد باتجربه و پیشکسوتان ارزشمندی فعالیت کرده‌اند که تجربیات و دستاوردهای آنان سرمایه‌ای برای نسل‌های جدید محسوب می‌شود و باید از این میراث به خوبی صیانت و برای انتقال آن به نسل آینده برنامه‌ریزی شود.

کردستان آماده میزبانی رویدادهای ورزشی است

خاکی با اشاره به حضور مسئولان فدراسیون کوهنوردی در کردستان اظهار کرد: برگزاری نشست سالیانه کمیته‌های همگانی در سنندج نشان‌دهنده ظرفیت استان برای میزبانی برنامه‌های ملی است و امیدواریم این روند در سایر رشته‌های ورزشی نیز ادامه پیدا کند.

وی ضمن خوشامدگویی به اعضای کمیته‌های همگانی هیأت‌های کوهنوردی استان‌های کشور، گفت: امیدواریم شرکت‌کنندگان در مدت حضور خود در کردستان علاوه بر بهره‌گیری از مباحث تخصصی نشست، فرصت آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان را نیز داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان از هیأت کوهنوردی استان، فدراسیون کوهنوردی و مجموعه عوامل برگزارکننده این نشست قدردانی کرد و افزود: میزبانی چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت تعامل میان استان‌ها و انتقال تجربه در زمینه توسعه ورزش همگانی کمک کند.