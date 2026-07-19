اصفهان در مسیر قطب گردشگری سوارکاری؛ سند جامع توسعه این حوزه تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی ظرفیتهای توسعه گردشگری سوارکاری استان اصفهان اظهار کرد: توسعه گردشگری یکی از مهمترین مسیرهای خلق ثروت، افزایش درآمدهای پایدار و ایجاد اشتغال است و سوارکاری نیز به عنوان یکی از شاخههای تخصصی گردشگری ورزشی، ظرفیت بالایی برای تحقق این اهداف دارد.
وی با اشاره به اهمیت این نشست افزود: این موضوع از جمله برنامههایی است که شخصاً آن را با جدیت دنبال میکنم، زیرا اعتقاد دارم اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و زیرساختی میتواند به یکی از قطبهای گردشگری سوارکاری کشور و حتی منطقه تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با قدردانی از فعالان و مسئولان هیئت سوارکاری استان، بر ضرورت استمرار اقدامات انجامشده تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای موجود باید با برنامهریزی منسجم و همکاری همه دستگاههای مرتبط به فرصتهای اقتصادی و گردشگری تبدیل شود.
کرمزاده با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه سوارکاری اظهار کرد: آشنایی با این رشته و بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که صنعت سوارکاری تنها یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه زنجیرهای گسترده از گردشگری، آموزش، برگزاری رویدادها، سرمایهگذاری، رسانه، خدمات و اقتصاد را در بر میگیرد.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بازدید از مراکز پرورش اسب، مجموعههای آموزشی، مسابقات بینالمللی و زیرساختهای مرتبط با صنعت سوارکاری، بخش مهمی از سبد گردشگری محسوب میشود و گردشگران برای استفاده از این ظرفیتها هزینههای قابل توجهی پرداخت میکنند.
ضرورت تدوین سند جامع توسعه گردشگری سوارکاری
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان مهمترین پیشنیاز توسعه این حوزه را تهیه یک سند جامع دانست و اظهار کرد: موفقیت در این مسیر بدون تقسیم دقیق وظایف میان دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در این سند باید نقش و مسئولیت هر یک از دستگاهها از جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره کل ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، استانداری و سایر نهادهای مرتبط به صورت شفاف مشخص شود تا همه مجموعهها در چارچوب یک برنامه مشترک حرکت کنند.
کرمزاده تصریح کرد: توسعه گردشگری سوارکاری، پروژهای فرابخشی است و تحقق آن نیازمند مشارکت همه دستگاههای مسئول است.
برگزاری رویدادهای بینالمللی؛ راهبردی برای جذب گردشگران خارجی
وی برگزاری رویدادهای بینالمللی سوارکاری را یکی از مهمترین راهکارهای معرفی ظرفیتهای اصفهان عنوان کرد و گفت: باید تقویم مشخصی از مسابقات ملی و بینالمللی در رشتههای مختلف سوارکاری تدوین شود تا امکان اطلاعرسانی مناسب در سطح جهانی و جذب شرکتکنندگان و گردشگران خارجی فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: برگزاری رقابتهای معتبر بینالمللی با حضور ورزشکاران، داوران، مربیان و فعالان این حوزه میتواند ضمن رونق صنعت گردشگری، موجب افزایش ضریب اشغال هتلها، رونق مراکز خدماتی و تقویت اقتصاد گردشگری استان شود.
وی با اعلام آمادگی برای حمایت از برگزاری این رویدادها اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان از هر برنامهای که به توسعه گردشگری سوارکاری و معرفی ظرفیتهای اصفهان در سطح ملی و بینالمللی منجر شود، حمایت خواهد کرد و زمینه جذب حامیان مالی نیز قابل پیگیری است.
توسعه زیرساختهای هوشمند و رسانهای در صنعت سوارکاری
کرمزاده توسعه زیرساختهای دیجیتال را یکی دیگر از الزامات این حوزه دانست و اظهار کرد: امروز بسیاری از رویدادهای مهم جهان بر بستر فناوریهای نوین، سامانههای هوشمند، پلتفرمهای اینترنتی و رسانههای تخصصی معرفی و مدیریت میشوند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، پلتفرمهای تخصصی و تلویزیون اینترنتی میتواند به معرفی گسترده رویدادهای سوارکاری و افزایش مخاطبان داخلی و خارجی کمک کند.
اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به قطب آموزش بینالمللی سوارکاری را دارد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به توانمندیهای آموزشی استان گفت: اصفهان از ظرفیت مناسبی برای میزبانی دورههای تخصصی و بینالمللی آموزش سوارکاری برخوردار است.
وی افزود: برگزاری دورههای آموزشی با حضور استادان و مربیان بینالمللی علاوه بر ارتقای سطح علمی فعالان این رشته، میتواند زمینه حضور هنرجویان
و علاقهمندان خارجی را نیز فراهم کند و این موضوع به توسعه گردشگری آموزشی منجر خواهد شد.
کرمزاده تصریح کرد: هزینه اقامت و خدمات گردشگری در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی پایینتر است و همین مزیت میتواند زمینه جذب علاقهمندان خارجی برای شرکت در دورههای تخصصی را فراهم کند.
جشنوارههای فرهنگی و آیینی با محوریت اسب برگزار شود
وی برگزاری جشنوارههای مردمی و فرهنگی با محوریت اسب را از دیگر ظرفیتهای مغفول گردشگری استان برشمرد و اظهار کرد: اصفهان آمادگی میزبانی جشنوارههای اقوام، آیینهای سنتی و برنامههای فرهنگی مرتبط با اسب را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: طراحی رویدادهای متنوع در طول سال، حضور اقوام مختلف، اجرای برنامههای آیینی و برگزاری رژههای سنتی میتواند به یکی از جاذبههای شاخص گردشگری استان تبدیل شود.
شناسایی پهنههای مناسب برای ایجاد مجموعههای سوارکاری
کرمزاده با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی استان اظهار کرد: برخی مناطق از جمله محدوده بهارستان و همچنین اراضی مناسب در محور نائین، قابلیت ایجاد مجموعههای بزرگ سوارکاری و پیستهای استاندارد را دارند.
وی افزود: با مشارکت مدیریت شهری، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی میتوان زمینه واگذاری اراضی مناسب و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کرد تا این مجموعهها به مراکز تخصصی گردشگری و ورزش تبدیل شوند.
حمایت از سرمایهگذاری در گردشگری سوارکاری
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به آمادگی این اداره کل برای همکاری با سرمایهگذاران گفت: در صورت ارائه طرحهای کارشناسی، امکان صدور موافقت اصولی برای پروژههای گردشگری مرتبط با سوارکاری در اراضی مستعد استان وجود دارد.
وی افزود: توسعه مراکز اقامتی، مجموعههای آموزشی، پیستهای استاندارد، فضاهای نمایشگاهی و سایر خدمات مرتبط میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند.
توسعه تعامل میان دستگاههای اجرایی و فعالان سوارکاری
کرمزاده همچنین بر تقویت ارتباط میان هیئت سوارکاری و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و اظهار کرد: تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزه آموزش، رویدادها، زیرساخت، سرمایهگذاری، گردشگری و تعامل مستمر با دستگاههای مسئول میتواند روند اجرای برنامهها را تسریع کند.
وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان آمادگی دارد در حوزه معرفی رویدادها، اطلاعرسانی، بازاریابی گردشگری، جذب گردشگران داخلی و خارجی و توسعه همکاریهای بینبخشی، نقش مؤثری ایفا کند.
سوارکاری؛ پیوندی میان فرهنگ، هویت و گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان با اشاره به جایگاه اسب در فرهنگ و تمدن ایران اظهار کرد: اسب همواره یکی از نمادهای نجابت، اصالت و فرهنگ ایرانی بوده و توسعه گردشگری مبتنی بر این ظرفیت میتواند علاوه بر آثار اقتصادی، به تقویت هویت فرهنگی، ارتقای نشاط اجتماعی و معرفی هرچه بهتر میراث ارزشمند ایران به جهانیان کمک کند.
وی تأکید کرد: با برنامهریزی منسجم، همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، میتوان صنعت گردشگری سوارکاری را به یکی از محورهای مهم توسعه پایدار، رونق اقتصادی و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان اصفهان تبدیل کرد.
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