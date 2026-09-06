خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی _ مجمع سالیانه هیئت کنگ‌فو و هنرهای رزمی استان البرز در حالی برگزار شد که پیشنهاد میزبانی یک رویداد آسیایی این رشته در استان، به یکی از مهم‌ترین مباحث این نشست تبدیل شد؛ پیشنهادی که تحقق آن علاوه بر ظرفیت‌های ورزشی البرز، نیازمند تأمین منابع مالی و همراهی دستگاه‌های مختلف است.

مجمع سالیانه هیئت کنگ‌فو و هنرهای رزمی استان البرز فرصتی برای بررسی عملکرد این هیئت، برنامه‌های پیش‌رو و چالش‌های موجود در مسیر توسعه این رشته بود، اما در جریان این نشست موضوعی فراتر از گزارش عملکرد مطرح شد؛ اینکه البرز می‌تواند به یکی از میزبانان رویدادهای بین‌المللی کنگ‌فو تبدیل شود.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شد که البرز به واسطه برخورداری از ورزشکاران مستعد، نزدیکی به پایتخت و برخورداری از برخی زیرساخت‌های جدید ورزشی، ظرفیت قابل توجهی برای میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی دارد.

کنگ‌فو در مسیر ثبت آسیایی

سید عباس هاشمی‌منش، رئیس فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی، در این مجمع با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای توسعه جایگاه بین‌المللی این رشته گفت که کنگ‌فو برای رسیدن به جایگاه آسیایی، نیازمند برگزاری رویدادهای بین‌المللی و فراهم شدن الزامات مربوط به این فرآیند است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای برگزاری چنین رویدادهایی انجام شده است، افزود: شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های برگزاری مسابقات بین‌المللی، اجرای این برنامه‌ها را با دشواری مواجه کرده است.

هاشمی‌منش همچنین پیشنهاد بررسی میزبانی یک رویداد آسیایی در البرز را مطرح کرد و گفت در صورت کاهش هزینه‌ها و همراهی مجموعه مدیریت استان، می‌توان این موضوع را به شکل جدی پیگیری کرد.

هزینه؛ چالش اصلی میزبانی

میزبانی یک رویداد بین‌المللی تنها به در اختیار داشتن سالن ورزشی محدود نمی‌شود و اسکان ورزشکاران و مربیان، حمل‌ونقل، پذیرایی، مسائل امنیتی و سایر خدمات مورد نیاز هیئت‌های خارجی، هزینه‌های قابل توجهی به برگزارکنندگان تحمیل می‌کند.

رئیس فدراسیون کنگ‌فو با اشاره به همین موضوع عنوان کرد که هزینه برگزاری یک رویداد با حضور حدود ۲۰ کشور پیش از جنگ ۱۲ روزه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بوده و افزایش هزینه‌ها، تأمین منابع مالی را به یکی از مهم‌ترین موانع برگزاری چنین رویدادهایی تبدیل کرده است.

هاشمی‌منش تأکید کرد که در صورت شکل‌گیری همکاری میان فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان استان، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط، امکان بررسی جدی میزبانی البرز وجود خواهد داشت.

سالن ۶ هزار نفری‌ کرج ظرفیت تازه البرز

حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز، نیز در این مجمع با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان، البرز را یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه قهرمان‌پروری دانست.

وی با اشاره به جمعیت بالای استان و محدودیت‌های زیرساختی موجود گفت که البرز با وجود مشکلات مختلف، همواره در حوزه قهرمان‌پروری جایگاه قابل توجهی داشته و ورزشکاران این استان در رشته‌های مختلف در اردوهای تیم ملی حضور دارند.

رضایی همچنین به بهره‌برداری از سالن ورزشی ۶ هزار نفری استان اشاره کرد و افزود که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند ظرفیت البرز برای میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را افزایش دهد.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند نگاه فدراسیون‌ها و وزارت ورزش و جوانان را برای انتقال برخی رویدادهای مهم به البرز تقویت کند.

حمایت ۴۰۰ میلیون تومانی از هیئت

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این مجمع، حمایت مالی از هیئت کنگ‌فو استان البرز بود.

رضایی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده گفت اداره‌کل ورزش و جوانان استان پیش از این ۲۰۰ میلیون تومان به هیئت کنگ‌فو کمک کرده و برنامه‌ریزی برای پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان دیگر نیز انجام شده است.

وی تأکید کرد که پیگیری برنامه‌های هیئت و استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به توسعه این رشته در استان کمک کند.

قهرمان‌پروری البرز در برابر چالش اعتبار

البرز از یک سو به دلیل جمعیت بالا، مهاجرپذیری، نزدیکی به پایتخت و محدودیت‌های زیرساختی با چالش‌های خاص خود مواجه است و از سوی دیگر ظرفیت قابل توجهی در حوزه ورزش قهرمانی دارد.

رضایی با اشاره به حضور حدود ۵۰ تا ۶۰ ورزشکار البرزی در اردوهای تیم ملی در ۱۴ رشته ورزشی، بر ضرورت توجه بیشتر به منابع مالی ورزش استان تأکید کرد.

این موضوع در رشته‌هایی مانند کنگ‌فو که برای توسعه قهرمانی و حضور در رویدادهای برون‌مرزی به تجهیزات، اردو، اعزام و حمایت مالی نیاز دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حمایت از تیم ملی در شرایط دشوار

سید علی میروکیلی، رئیس هیئت کنگ‌فو و هنرهای رزمی استان البرز، نیز در این مجمع با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در شرایط دشوار سال گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های موجود، هیئت تلاش کرد از ظرفیت شرکت‌های دارای مسئولیت اجتماعی برای حمایت از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی استفاده کند.

وی افزود: در این مسیر موضوع جذب حمایت شرکت‌هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت دارند دنبال شد تا بخشی از نیازهای ورزشکاران و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی هیئت تأمین شود.

میروکیلی با اشاره به فعالیت‌های تخصصی کادر فنی و ورزشکاران گفت: تلاش شد مجوزهای لازم برای اجرای برنامه‌ها و حضور ورزشکاران در مسابقات و رویدادهای مختلف اخذ شود و با وجود دشواری‌های موجود، برنامه‌ها تا حد امکان دنبال شد.

قدردانی از همراهی مجموعه‌های استانی

رئیس هیئت کنگ‌فو و هنرهای رزمی استان البرز همچنین از همراهی مجموعه‌های مختلف استانی در برگزاری برنامه‌ها و مسابقات قدردانی کرد و گفت در مقاطع مختلف، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی استان با وجود شرایط خاص، حمایت‌های لازم را از ورزشکاران و فعالیت‌های هیئت انجام دادند.

وی با قدردانی از مجموعه‌های اجرایی و ورزشی استان، اظهار کرد: کمیته‌ها و بخش‌های مختلف هیئت نیز برای فعال‌سازی ظرفیت‌های کشوری، حضور ورزشکاران در مسابقات و تقویت فعالیت‌های ورزشی تلاش کردند.

میروکیلی برگزاری مسابقات و برنامه‌های فرهنگی را یکی دیگر از محورهای فعالیت هیئت عنوان کرد و گفت در کنار فعالیت قهرمانی، برنامه‌های فرهنگی و مراسم‌های مرتبط با ورزش نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی همچنین از حضور و نقش پیشکسوتان در برنامه‌های هیئت قدردانی کرد و افزود: استفاده از ظرفیت پیشکسوتان می‌تواند در مسیر توسعه و تقویت این رشته ورزشی در استان مؤثر باشد.

یک فرصت برای ورزش البرز

میزبانی یک رویداد آسیایی می‌تواند برای کنگ‌فو البرز فراتر از یک مسابقه ورزشی باشد؛ چراکه حضور ورزشکاران و هیئت‌های خارجی می‌تواند ظرفیت‌های ورزشی، گردشگری و زیرساختی استان را نیز در معرض توجه قرار دهد.

با این حال، تحقق این هدف نیازمند عبور از چالش تأمین اعتبار و ایجاد سازوکاری مشترک میان فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های استان است.

اکنون پیشنهاد میزبانی یک رویداد آسیایی روی میز مسئولان ورزش البرز قرار گرفته است؛ پیشنهادی که در صورت تأمین منابع، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی دستگاه‌های مختلف، می‌تواند گامی برای حضور پررنگ‌تر این استان در عرصه میزبانی رویدادهای بین‌المللی کنگ‌فو باشد.