رضایی: البرز گرفتار کمبود زیرساخت ورزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، در مجمع سالانه هیئت ووشو استان البرز با اشاره به ظرفیتهای ورزشی این استان، بر ضرورت توسعه زیرساختها و حمایت بیشتر از هیئتهای ورزشی تأکید کرد و ضمن قدردانی از مسئولان فدراسیون ووشو، اعضای مجمع، مربیان، داوران، ورزشکاران، قهرمانان و روسای هیئتهای شهرستانی اظهار کرد: رسانهها همواره بازوی خبری اداره کل ورزش و جوانان هستند و از تلاش آنها برای انعکاس رویدادهای ورزشی استان قدردانی میکنیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به شرایط جمعیتی و جغرافیایی استان گفت: البرز از نظر جغرافیایی وسعت محدودی دارد، اما از نظر جمعیتی در شمار استانهای پرجمعیت کشور قرار گرفته و سالانه نیز به جمعیت آن افزوده میشود.
رضایی افزود: افزایش جمعیت به معنای افزایش نیاز به خدمات مختلف از جمله خدمات ورزشی است، در حالی که زیرساختهای ورزشی استان متناسب با این رشد جمعیتی توسعه پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: البرز حدود ۱۶ سال پس از تشکیل استان، همچنان با بخشی از محدودیتهای زیرساختی گذشته مواجه است و توسعه زیرساختهای ورزشی یکی از موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
زیرساخت ورزشی البرز کمتر از ۱۰ درصد اصفهان است
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برای تشریح وضعیت زیرساختهای ورزشی، به مقایسه البرز با استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اصفهان از نظر جمعیتی به البرز نزدیک است، اما در حوزه زیرساختهای ورزشی فاصله قابل توجهی میان دو استان وجود دارد.
رضایی تصریح کرد: استان اصفهان حدود ۱۸۰ مجموعه و فضای ورزشی دارد، در حالی که زیرساختهای ورزشی البرز کمتر از ۱۰ درصد این میزان است.
وی تأکید کرد: مدیریت ورزش استان در چنین شرایطی نیازمند تلاش و کار جهادی است و مجموعه همکاران اداره کل و هیئتهای ورزشی تلاش میکنند با وجود محدودیتها، چرخ ورزش استان را به حرکت درآورند.
اعزام ۶۰ ورزشکار البرزی به رقابتهای آسیایی
رضایی همچنین به عملکرد ورزشکاران البرزی در رقابتهای برونمرزی اشاره کرد و گفت: در اردیبهشتماه امسال حدود ۶۰ ورزشکار البرزی در رشتههای مختلف به رقابتهای آسیایی اعزام شدند.
وی افزود: برای حمایت از این ورزشکاران، مسئولان اداره کل در اردوها و محل تمرین آنها حضور پیدا کردند و ضمن خداقوت به ورزشکاران، کمکهزینهای نیز به آنها پرداخت شد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط موجود امکان برگزاری مراسم متمرکز بدرقه و استقبال از همه ورزشکاران وجود نداشت و تلاش شد حمایت و بدرقه ورزشکاران به صورت غیرمتمرکز و در محل اردوها و تمرینات انجام شود.
رضایی با اشاره به فعالیت هیئت ووشو استان البرز گفت: هیئت ووشو از مجموعههای پرتلاش ورزش استان است و در حوزههای مختلف، بهویژه برگزاری مسابقات، فعالیتهای قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به میزبانی البرز از رقابتهای کشوری ووشو در بخش بانوان افزود: این مسابقات با کیفیت مناسبی برگزار شد و مجموعه هیئت برای برگزاری مطلوب آن پیگیری و تلاش زیادی انجام داد.
رضایی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان البرز آمادگی دارد در صورت فراهم بودن شرایط، برای میزبانی رویدادهای ورزشی در استان همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.
درخواست برای تقویت ووشو در شهرستانها
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت شهرستانها تأکید کرد و گفت: انتظار ما از فدراسیون و هیئت ووشو این است که نگاه ویژهای به توسعه این رشته در شهرستانهای استان داشته باشند.
وی افزود: تجهیزات ورزشی نباید صرفاً در مرکز استان متمرکز شود و لازم است شهرستانها نیز از امکانات و تجهیزات مورد نیاز برخوردار شوند.
رضایی گفت: اختصاص تجهیزات به شهرستانها میتواند به تقویت هیئتها و افزایش انگیزه ورزشکاران در مناطق مختلف استان کمک کند و زمینه شناسایی استعدادهای جدید را فراهم آورد.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی و زیرساختی ورزش البرز اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان تلاش کرده است در حوزه مالی و اجرایی در کنار هیئتهای ورزشی باشد، اما توسعه زیرساختها نیازمند حمایت بیشتر در سطح ملی است.
رضایی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای خوبی در هیئتهای ورزشی استان وجود دارد و با تقویت زیرساختها، تجهیزات و حمایت از شهرستانها میتوان زمینه رشد بیشتر ورزشکاران البرزی را فراهم کرد.
وی در پایان بر تداوم همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با فدراسیون و هیئت ووشو تأکید کرد.
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