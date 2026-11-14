به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین‌المللی شنای مسافت کوتاه BSM در کشور عمان به میزبانی باشگاه BSM MARLINS در عمان برگزار شد و امیر مطاعی در ماده ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۸ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه، ضمن شکستن رکورد قبلی خود (۲ دقیقه و ۹ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه)، عنوان نخست این ماده را به دست آورد.



این رکوردشکنی، نوزدهمین رکورد جدید امیر مطاعی در طول یک سال اخیر محسوب می‌شود؛ آماری قابل توجه که استمرار پیشرفت و آمادگی این شناگر را در رقابت‌های مختلف نشان می‌دهد.



امیر مطاعی، یکی از لژیونرهای شنای ایران در حال حاضر تمرینات آماده‌سازی خود را زیر نظر محمد دلجو دنبال می‌کند.



مطاعی پیش از این نیز در بازی‌های آسیایی با صعود به دو فینال، موفقیت قابل توجهی برای شنای ایران رقم زده بود؛ اتفاقی که پس از ۱۶ سال در تاریخ حضور شناگران ایران در بازی‌های آسیایی تکرار شد.



قهرمانی در مسابقات بین‌المللی شنای مسافت کوتاه BSM و ثبت نوزدهمین رکوردشکنی در یک سال اخیر، دستاورد دیگری در کارنامه ورزشی امیر مطاعی به شمار می‌رود.