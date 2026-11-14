به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف که طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین سیّدمحسن خامنه‌ای، رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی خامنه‌ای به عنوان رئیس ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید منصوب شده است در نخستین جلسه این ستاد که صبح امروز شنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار شد با بیان اینکه امروز هیچ یک از ما نمی خواستیم در چنین جلسه‌ای شرکت کنیم که در زمان حیات ما برگزار می‌شود اما قضا و قدر اینگونه رقم زده است، گفت: رهبر مجاهد ما با شهادت خود باعث شدند مسیری که ترسیم کرده بودند را قوی‌تر طی کنیم آن هم با وجود دشمنی که هرچه می‌گذرد، رذالت او بر همگان فاش می‌شود؛ امّا از طرفی دست برتر ما نیز نسبت به آنها به نمایش گذاشته شده است.



معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه امروز مردم از ما انتظار دارند و سنگینی کار ما آنجاست که قرار است از طرف امت اسلامی تصمیم گیری کنیم، اظهار داشت: ما پیچ‌های سختی را گذراندیم و مسیرهای سختی را داشتیم اما توانستیم کورترین گره‌ها را باز کنیم.



وی در ادامه با بیان این پرسش که چه کسی تصور می‌کرد بتوانیم در برابر کشورهایی که ادعا داشتند و جزء مدّعی‌ترین‌ها بودند بایستیم و به پیروزی برسیم، اظهار کرد: آنها امروز در باتلاق خودساخته خود هر روز بیشتر فرو می‌روند و امروز ما به نمایندگی از امام شهید و مسلمانان مظلوم دنیا این مراسم را برگزار می‌کنیم تا بر همگان فاش کنیم که در برابر چه کسانی ایستاده‌ایم.



عارف در ادامه اقدامات این ستاد را در حدّ سیاست‌گذاری دانست و افزود: لازم است کمیته تلفیق و کمیته دبیرخانه داشته باشیم که کار را اجرا کند چرا که در این مسیر توقع و نقش مردم و مردمی بودن مراسم باید مورد توجه باشد. این مراسم حاکمیتی نیست بلکه مردمی است و ما فقط باید تسهیل‌گر برگزاری آن باشیم. مراسم تشییع امام شهید نیز به خاطر همین به خوبی برگزار شد چرا که مسئولیت ستادها را مردم برعهده داشتند.



معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود با اشاره به مناسبت‌هایی که امسال با شهادت رهبر شهید و انتخاب رهبر جدید مصادف شده است، خاطرنشان کرد: شهادت رهبر شهیدمان با شهادت امیرالمومنین علی علیه‌السلام و انتخاب رهبر جدید با عید فطر مصادف شده که باید آن را به عنوان ظرفیتی دانست و استفاده کرد. در این میان وظیفه و ایفای نقش کمیته بین‌الملل نیز بسیار حائز اهمیت و یکی از مطالبات مهم نخبگان است. امروز از ایران هراسی عبور کرده‌ایم و دیگر این پروژه شکست خورده است و باید اهداف والاتری را دنبال کنیم که کمیته بین‌الملل می‌تواند در ایفای آن مثمر ثمر باشد.