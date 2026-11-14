به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر شنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه که در مسجد امام محمد باقر (ع) این شهر برگزار شد، با واکاوی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و اشاره به فضای خفقان‌آلود و سکوت مرگبار جامعه پس از رحلت پیامبر (ص)، اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از خواص دچار انفعال و بی‌تفاوتی شده بودند، حضرت زهرا (س) به تنهایی در برابر جریان انحرافی ایستاد.

امام جمعه دیّر با تأکید بر اینکه سیره حضرت زهرا (س) الگویی برای همه زمان‌هاست، تصریح کرد: جامعه اسلامی نباید منتظر بماند تا دیگران حرکت کنند. این نگاه که اگر همسایه‌ها رفتند، ما هم می‌رویم نتیجه‌اش سکون است؛ در حالی که حضرت زهرا (س) با قیامِ فردی خود، به همه آموخت که باید در دفاع از حق، منتظر تأیید دیگران نماند و پیشگام بود.

وی با اشاره به فلسفه شهادت و ایثار در راه خدا، گفت: امام حسین (ع) با انتخاب مسیر شهادت، بقای دین را تضمین کرد. همان‌طور که امام حسین (ع) برای حفظ اسلام جان خود و عزیزانش را فدا کرد و هزینه سنگینی پرداخت، حضرت زهرا (س) نیز با تمام وجود از حریم ولایت امیرالمؤمنین (ع) دفاع کرد. این هزینه‌دادن‌هاست که نام اهل‌بیت (ع) را پس از قرن‌ها زنده نگاه داشته است.

حسینی با مقایسه وضعیت فعلی ایران اسلامی با سایر کشورها، افزود: رهبر معظم انقلاب با تأسی به همین سیره فاطمی و حسینی، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده است. ما دیدیم که دشمنان چگونه با کشورهایی مثل ونزوئلا برخورد کردند؛ رئیس‌جمهور قانونی آن‌ها را ربودند و اموالشان را به تاراج بردند، اما در برابر ایران اسلامی به دلیل روحیه مقاومت و شجاعت مردم و رهبری، جرئت چنین کاری را ندارند.

امام جمعه دیّر تاکید کرد: این اقتدار، ناشی از درسی است که ما از حضرت زهرا (س) گرفته‌ایم؛ اگر ایران در مقابل آمریکا کوتاه می‌آمد، استکبار به هیچ‌کس رحم نمی‌کرد.

حسینی با اشاره به تکریم حضرت فاطمه(س) توسط پیامبر اسلام افزود: وقتی از پیامبر (ص) در این باره پرسش شد، ایشان فرمودند این کار دستور خداست که باید به فاطمه (س) احترام گذاشت. این امر نشان‌دهنده جایگاه رفیع الهی ایشان و حجت بودن رفتار آن حضرت برای امت اسلامی است.

امام جمعه دیّر ضمن تأکید بر ضرورت حفظ شور عزاداری‌ها، خاطرنشان کرد: نوحه‌خوانی و گریه بر مصائب حضرت زهرا (س) ارزشمند است، اما نباید از فلسفه شهادت ایشان غافل شد. هدف این مجالس باید کسب معرفت و درک دلیل اصلی قیام ایشان، یعنی دفاع از ولایت باشد.

وی افزود: حضرت فاطمه (س) با وصیت خود مبنی بر دفن شبانه و عدم حضور کسانی که به ایشان ظلم کرده بودند در مراسم تشییع، سند حقانیت امیرالمؤمنین (ع) را برای تاریخ به یادگار گذاشت.