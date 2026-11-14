به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام کرد: مدارس استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه تعطیل نیست و فرآیند آموزش به صورت عادی دنبال خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط نارنجی و سکون نسبی هوا، برگزاری مراسم صبحگاه، کلاس‌های تربیت‌بدنی در فضای باز و اردوهای مدارس در شهرهای اصفهان، خمینی‌شهر، برخوار، لنجان، شاهین‌شهر و میمه، مبارکه، فلاورجان و نجف‌آباد ممنوع است.

آموزش و پرورش استان اصفهان تأکید کرد که مدیران مدارس باید تمهیدات لازم را برای برگزاری برنامه‌های ضروری در فضاهای سرپوشیده اتخاذ کنند.

همچنین با توجه به آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها، استفاده از ماسک و کاهش حضور دانش‌آموزان در فضای باز توصیه شده است.