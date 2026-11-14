به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، مهدی بختیاری‌زاده، در حاشیه بازدید از مراکز ذخیره تامین کالاهای اساسی، با بیان این مطلب که اجرای موفقیت آمیز و گام به گام طرح تورم صفر درصد در تهران، بازار مواد غذایی و اقلام مصرفی شهروندان رنگ آرامش به خود دید؛ افزود: این طرح خیال شهروندان را از بابت تامین و ثبات قیمت‌ها تا نیمه نخست بهار سال آینده راحت کرده است.

وی ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت این طرح از هماهنگی بی‌نظیر میان بدنه اجرایی سازمان میادین، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تقدیر کرد و ادامه داد: با همت و پشتکار شبانه‌روزی همکاران سازمان میادین و حمایت‌های بی‌دریغ مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، تا به امروز تمامی مراحل زنجیره تامین، شامل بسترسازی‌های لجستیکی و شبکه‌های تحویل کالا، به بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تفکیک ابعاد سه‌گانه تامین کالا در این طرح بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان هم‌اکنون وارد سردخانه‌ها و انبارهای مجهز؛ ذخیره‌سازی ایمن آنها به اتمام رسیده است.

وی یادآور شد: بخش دیگری از کالاها نیز که در مسیر واردات قرار دارند، مراحل اداری و ترابری خود را طی می‌کنند. در مرحله سوم که مربوط به حوزه تولید داخلی است، مطابق با جدول زمانی و به مرور زمان در حال توزیع در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار است.

بختیاری‌زاده با اشاره به آثار مشهود اجرای طرح تورم صفر درصد و همچنین طرح ارزان‌سازی در بازار مواد غذایی پایتخت تأکید کرد: خوشبختانه با شروع این طرح، شاهد ایجاد یک ثبات و آرامش ملموس در بازار مواد غذایی بوده‌ایم و این آرامش روزبه‌روز بیشتر توسط شهروندان احساس می‌شود. این امر نشان می‌دهد که دیگر نیازی به انجام خریدهای هیجانی، هجوم به بازار و دپوی خانگی کالا توسط شهروندان وجود ندارد.

وی در پایان گفت: این اطمینان خاطر را به شهروندان می‌دهیم که تمهیدات لازم، همه‌جانبه و دقیق برای تامین کالاها، استمرار دسترسی آسان و رفع هرگونه دغدغه انجام شده است. بر همین اساس، اقلام مورد نیاز مردم تا تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۶ بدون کوچک‌ترین محدودیت، با همان قیمت ثابت و همیشگی در بازار و میادین شهر تهران در دسترس عموم خواهد بود و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و نخواهد داشت.