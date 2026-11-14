به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سپهوند در نشست پرسش و پاسخ دانشگاهیان دانشگاه لرستان، این نشست را فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌های تخصصی استادان دانست و اظهار کرد: نخبگان دانشگاهی ظرفیت بزرگی برای کمک به مجمع نمایندگان استان و مدیریت اجرایی لرستان هستند.

وی با اشاره به رویکرد کانون بسیج اساتید برای بهره‌گیری از توان علمی دانشگاهیان افزود: یکی از برنامه‌های مورد حمایت این کانون، تشکیل کمیته‌ای برای استفاده منسجم از نظرات نخبگان دانشگاهی در بررسی مسائل کشور و استان است.

از اصلاح توزیع اعتبارات تا پیشرفت سدهای لرستان

سپهوند در تشریح بخشی از طرح‌های توسعه‌ای پیگیری‌شده، به اصلاح شیوه توزیع اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، قانون در این زمینه تغییر کرده و اکنون ۵۰ درصد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده استان‌های صنعتی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان‌های محروم توزیع شود.

وی این تغییر را گامی در راستای کاهش نابرابری میان استان‌های برخوردار و محروم دانست.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره پروژه‌های حوزه آب بیان کرد: سدهای مخمل‌کوه و سراب تلخ با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در دست ساخت هستند و روند اجرای سد زیبامحمد نیز با استفاده از اعتبارات بودجه توازن ادامه دارد.

سپهوند همچنین درباره سد معشوره، طرح‌های پمپاژ آب و مطالعات سدهای کاکاشرف و داربلوط توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه انرژی از افزایش تولید برق استان از ۱۹۰ به ۴۸۰ مگاوات خبر داد و گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده، افزایش این ظرفیت به ۹۸۰ مگاوات است.

نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، برق را یکی از محورهای مهم توسعه لرستان دانست و افزود: افزایش ظرفیت تولید برق می‌تواند به رفع مشکلات تأمین برق استان کمک کند.

پیگیری اعتبارات و طرح‌های زیرساختی و اشتغال‌زایی

سپهوند از دریافت بیش از سه‌هزار میلیارد تومان اوراق برای کل استان خبر داد و جذب کامل اعتبارات را با توجه به شرایط فعلی کشور، حاصل پیگیری مستمر عنوان کرد.

وی همچنین به تأمین اعتبار برای احداث ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه لرستان، افزایش اعتبارات آسفالت جاده‌های استان و پیگیری مستمر برای تداوم اجرای طرح راه‌آهن اشاره کرد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت فرودگاه شهدای خرم‌آباد نیز گفت: پس از وقفه‌ای که به‌دلیل جنگ تحمیلی در پروازها ایجاد شد، برقراری کامل پروازها به مقصدهای مختلف در دستور کار قرار دارد.

سپهوند در بخش دیگری از سخنان خود از اضافه شدن ۱۵۰ نفر به نیروی انسانی شرکت ماشین‌سازی لرستان خبر داد و این اقدام را گامی در راستای ایجاد اشتغال ارزیابی کرد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دانشگاه در کنار اعضای هیئت علمی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد.

در این نشست، غلامحسین حسینی، رئیس سازمان بسیج اساتید استان لرستان و ایمان بهرامی‌چگنی، رئیس کانون بسیج اساتید دانشگاه لرستان نیز حضور داشتند.