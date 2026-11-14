به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی عصر شنبه در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره ملی ۷ هزار شهید استان کرمان گفت: نخستین اصل در برنامه‌ریزی این رویداد، نوآوری است و کشور تجربه ارزشمندی در برگزاری ۶۰ کنگره شهدا در استان‌ها و مناطق مختلف دارد که قطعاً دستاوردهای مثبتی نیز به همراه داشته است.

وی افزود: کرمان به‌عنوان میزبان نخستین کنگره از دور سوم کنگره‌های ملی شهدا، می‌تواند در نوآوری و شیوه برگزاری این برنامه پیشتاز باشد و باید از برگزاری معمول و سنتی فاصله بگیریم و با طراحی طرح‌های خلاقانه و نوآورانه، به ماندگاری و اثرگذاری کنگره کمک کنیم.

استاندار کرمان، توجه به مخاطب عام و حضور گسترده مردم در برنامه‌ها را از دیگر اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: باید همه مردم را مخاطب این کنگره بدانیم و برنامه‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که اقشار مختلف، گروه‌های فکری، سنین و طبقات گوناگون جامعه را پوشش دهد.

طالبی، با تأکید بر ضرورت جلب حداکثری مشارکت مردم بیان کرد: وظیفه و مسئولیت اصلی ما تسهیل گری، حمایت و پشتیبانی از مردم است و باید تا حد امکان، اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فکری را به گروه‌های مردمی بسپاریم.

وی همچنین بر پرهیز از نگاه کلیشه‌ای در تولید آثار و برنامه‌های کنگره تأکید کرد و گفت: در تهیه فیلم، کتاب و دیگر آثار مرتبط، باید به میزان تأثیرگذاری و ماندگاری آن‌ها توجه داشته باشیم تا محصول نهایی بتواند ارتباط مؤثری با مخاطبان برقرار کند.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، نیز با اشاره به ضرورت توجه به سه جنگ تحمیلی در کشور در برنامه‌ریزی‌های کنگره ملی شهدا گفت: این کنگره می‌تواند به مرجعی برای بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌ها تبدیل شود.