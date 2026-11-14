به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سازمان امنیت داخلی سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: یک وسیله انفجاری در داخل خودرویی در شهر «جرمانا»، واقع در حومه دمشق منفجر شد.

بر اساس اعلام این رسانه، سازمان امنیت داخلی سوریه اضافه کرد: در پی انفجار این خودرو در شهر «جرمانا» در حومه دمشق، ۲ نفر شامل یک دختر خردسال کشته و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است. در محل انفجار در «جرمانا» یک کمربند امنیتی ایجاد کرده و تحقیقات را برای روشن شدن ابعاد این انفجار آغاز کرده‌ایم.

تا کنون جزئیات بیشتری از این انفجار منتشر نشده است.