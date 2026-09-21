انفجاری خودرو مسئول امنیتی در درعا را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المرصد، منابع سوری اعلام کردند که انفجاری که احتمالاً ناشی از یک بمب دست‌ساز بوده، خودرویی را در محله‌ای در شهر الحراک در حومه شرقی درعا هدف قرار داد و منجر به خسارات مادی قابل توجهی به خودرو و منطقه اطراف آن شد، اما گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.

این انفجار، خودرو مسئول امنیت جاده‌ها وابسته به وزارت کشور سوریه در شهر الحراک را هدف قرار داد. هوز معلوم نیست چه کسی و با چه انگیزه‌ای در پشت این ماجرا قرار دارد.

این حادثه، نگرانی‌ها درباره اوضاع امنیتی در استان درعا را افزایش می‌دهد به ویژه که این استان اخیرا شاهد تکرار انفجارها و حملات مسلحانه بوده است.

از سوی دیگر وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که در یکی از مواضع ارتش سوریه در اطراف شهرک العیس در جنوب حلب انفجاری رخ داده و این انفجار منجر به تلفات جانی نشده و به خسارت‌های مادی محدود مانده است.

این وزارتخانه بیان کرد که پلیس نظامی در منطقه اطراف محل انفجار به منظور تامین امنیت آن با همکاری نهادهای مربوطه مستقر شدند.

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که واحدهای مهندسی نظامی تامین امنیت محل انفجار و مناطق اطراف آن را آغاز کردند.

پیشتر رسانه‌ها از وقوع انفجار شدید در یک انبار مهمات و یکی از مقرهای ارتش سوریه در منطقه «العیس» واقع در حومه جنوبی حلب، خبر دادند و اعلام کردند که این انفجار خسارات زیادی برجا گذاشت و تاکنون چند نفر در این حادثه مجروح شده اند.