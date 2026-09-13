انفجار بمب مقابل یک کلیسا در حماه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، صدای انفجاری در محله «المدینه» در شهر حماه واقع در سوریه شنیده شده است.

ماهیت این حادثه در دست بررسی است.

این رسانه به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا) هم اکنون تأیید کرد که صدای انفجاری در محله «المدینه» شهر حما شنیده شده است.

منابع محلی اعلام کردند که انفجار ناشی از یک وسیله انفجاری کارگذاشته‌ شده در نزدیکی کلیسایی در محله المدینه حماه بوده است.

سانا افزود: انفجار در محله «المدینه» حماه ناشی از یک بمب صوتی بود و خسارات وارده تنها محدود به اموال است.