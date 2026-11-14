به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی در راستای تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم عمومی، اقدامات گسترده‌ای را در سطح شهرستان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در جریان این اقدامات، ۲۷ متهم تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، هفت خرده‌فروش مواد مخدر به همراه مقداری مواد مخدر از نوع تریاک دستگیر و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان با اشاره به برخورد با تخلفات حوزه حمل‌ونقل بیان کرد: در اجرای این طرح، پنج دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد پلاک توقیف شدند.

بازوند همچنین از جمع‌آوری ۱۱ معتاد متجاهر و انتقال آنان به مراکز مربوطه برای بازپروری خبر داد.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با تمام توان به اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با مخلان نظم عمومی ادامه می‌دهد تا امنیت و آرامش در جامعه حفظ شود.