به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت محله‌محور و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی برای برخورد با هنجارشکنان، طرح‌هایی با هدف ایجاد فضای امن برای شهروندان در سطح شهرستان سلسله به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۱۰ دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی و نداشتن مدارک قانونی، از سوی تیم‌های گشت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شهروندان خواست با رعایت مقررات، برای حفظ امنیت جانی و مالی خود و سایر کاربران راه و پیشگیری از حوادث ناخواسته همکاری کنند.