به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) از آزمایشگاه جامع کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف بررسی زیرساخت‌ها، امکانات، تجهیزات فنی و ظرفیت‌های تخصصی آزمایشگاه دخانیات و ارزیابی امکان توسعه فعالیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی، بازدید کردند.

در این بازدید، کارشناسان مسئول برنامه کنترل و پیشگیری از دخانیات مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند.

این بازدید با هدف بررسی زیرساخت‌ها، امکانات، تجهیزات فنی و ظرفیت‌های تخصصی آزمایشگاه دخانیات و ارزیابی امکان توسعه فعالیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی انجام شد.

بر این اساس، توسعه ظرفیت آزمایشگاه برای پذیرش و انجام آزمایش نمونه‌های محصولات دخانی ارسالی از مناطق مختلف کشور و همچنین نمونه‌های دریافتی از سایر کشورها، از محورهای اصلی این بازدید بود.

در جریان این بازدید، غلامرضا حمزه ‌لو، مسئول آزمایشگاه و منیره کرمی مسئول آزمایشگاه دخانیات، ضمن معرفی بخش‌های مختلف و تجهیزات موجود، گزارشی از خدمات و فعالیت‌های آزمایشگاهی انجام‌ شده در حوزه کنترل و پایش محصولات دخانی ارائه کردند و ظرفیت‌های فنی و تخصصی مجموعه را تشریح کردند.

همچنین در این نشست، مقرر شد گزارشی جامع از امکانات، ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و تجهیزات موجود و نیز چالش‌ها و نیازمندی‌های آزمایشگاه تهیه و در اسرع وقت به گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت ارسال شود تا زمینه بررسی و برنامه‌ریزی برای ارتقای توانمندی‌های آزمایشگاه و توسعه دامنه خدمات آن در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.