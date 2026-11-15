به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، حمصانه کیائی، با اشاره به استمرار تأمین اعتبار و پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: پرداخت حقوق و کسور بازنشستگان و موظفین گروه فولاد از ابتدای سال و همچنین بازنشستگان و موظفین صندوق هما از ابتدای مهرماه به‌صورت مستقیم انجام شده است. علاوه بر این، پرداخت کسورات هم‌زمان با حقوق به دستگاه‌های اجرایی مشمول، اقساط تسهیلات و شرکت‌های طرف قرارداد نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی، توسعه تسهیلات حمایتی را از دیگر اقدامات مهم این اداره کل برشمرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری بازنشستگان از ۱۹ به ۲۴ همت افزایش یافته و سقف تسهیلات فردی نیز از ۵۰ به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در طرح حمپاد نیز سقف تسهیلات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ۱۰ به ۲۵ میلیون تومان و مقطع دکتری از ۱۵ به ۵۰ میلیون تومان ارتقا پیدا کرده است.

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت هزینه‌ها و تأمین منابع مالی تصریح کرد: تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی صندوق با هدف کمک به تأمین مالی، ارزشی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ایجاد کرده است. همچنین با مدیریت تأمین و شارژ دوره‌ای اقلام ضروری سازمان در ۶ ماهه نخست سال، ۸۶ میلیارد تومان صرفه‌جویی محقق شده است. افزایش سقف تعهدات بیمه عمر و حوادث بازنشستگان از ۲۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون تومان نیز از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.

وی، مدیریت تداوم خدمات مالی در شرایط بحرانی را از اولویت‌های مهم اداره کل امور مالی دانست و گفت: در جریان اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی، با مدیریت سامانه مزایا و کسور و پیگیری راهکارهای جایگزین، تلاش شد از هرگونه وقفه در پرداخت حقوق بازنشستگان جلوگیری شود. در همین راستا، با افتتاح حساب پشتیبان در بانک ملت، زمینه لازم برای استمرار پرداخت‌ها در شرایط خاص فراهم شد. همچنین همکاران این اداره کل در شرایط جنگی با حضور مستمر، مسئولیت‌های مالی و اجرایی خود را دنبال کردند.

کیائی با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان در روزهای پایانی سال افزود: در این دوره، تسهیلات ازدواج به ۷ هزار نفر، مازاد بر تفاهم‌نامه منعقدشده با بانک صادرات، پرداخت شد.

وی، تأمین منابع بیمه تکمیلی درمان را از دیگر محورهای مهم فعالیت این اداره کل عنوان کرد و اظهار داشت: با هدف پرداخت به‌موقع حق بیمه تکمیلی و تسویه هزینه‌های مستقیم بازنشستگان و مراکز درمانی طرف قرارداد، جلسات متعددی با شرکت‌های بیمه برگزار و پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع انجام شده است. مجموع واریزی به شرکت‌های بیمه‌گر و بخش‌های مرتبط از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ به بیش از ۴۰۸ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال رسیده است.