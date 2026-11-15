به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، کیانوش داوودی، با اشاره به برنامه‌های حوزه مدیریت زیستگاه‌ها، اظهار داشت: حفاظت، پایش و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی، پیشگیری از مخاطرات و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها از مهم‌ترین اهداف مدیریت مناطق تحت حفاظت در کشور است.

وی افزود: در این راستا، تکمیل شبکه مناطق حفاظتی کشور، ارتقای کیفیت زیستگاهی مناطق و ایجاد و تکمیل و باز سازی زیرساخت‌های حفاظتی در راستای کاهش تخریب، همگام با جلب مشارکت ذی‌نفعان محلی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار در دستور کار قرار دارد.

داوودی با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت مناطق تحت حفاظت اظهار کرد: پیگیری برای ابلاغ اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح‌های مدیریت در بیش از ۳۰ منطقه از جمله کوه نمک جاشک، باشگل، مجموعه تندوره، حیدری، مجموعه توران، تنگ بستانک، مجموعه سالوک، مجموعه تنگ صیاد، دماوند، سمسکنده، خشکه داران، مجموعه قمیشلو، نایبندان، دینار کوه، مانشت و قلارنگ، لار، کویر، ضامن آهو، میاندشت، مجموعه دز، اشترانکوه، غار ماهی کور، مجموعه کرخه، خوش‌ییلاق، سروابرکوه، بوجاق، جهان‌نما و دره انجیر در حال انجام است.

وی ادامه داد: همزمان تهیه طرح‌های مدیریت برای برخی مناطق و همچنین بازنگری در طرح‌های مدیریتی موجود به منظور به‌روزرسانی برنامه‌های حفاظتی در دستور کار قرار دارد.

مسئول طرح‌های مدیریت مناطق چهارگانه دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق همچنین از تداوم پیگیری‌ها برای تهیه طرح مدیریت در ۲۰ منطقه دیگر خبر داد و گفت: این مناطق شامل چار اویماق، یاری قاری، منشور های بازالتی، کهیاز، درفک، خدافرید، پلنگ آباد، افتخاری، هنگام، کوه قلات و تنگ سرخ، چلچمه و سارال، دهج ، کوه چوپار، سعدی، واز، دشت ناز، خیبوس و انجیل سی و...، هستند.

داوودی تأکید کرد: اجرای طرح‌های مدیریت مناطق تحت حفاظت نقش مهمی در ارتقای کیفیت زیستگاهی، افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی خواهد داشت.