به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم با عنوان «میهمانی کلام خدا» در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی صبح یکشنبه در میان مددجویان، در زندان مرکزی سنندج برگزار شد.

این برنامه با حضور جمعی از زندانیان، مسئولان و کارکنان زندان مرکزی سنندج همراه بود و بخش‌های مختلفی با محوریت تلاوت آیات قرآن کریم، همخوانی و مشارکت جمعی در برنامه‌های قرآنی و مذهبی اجرا شد.

در این محفل، زندانیان با حضور در بخش قرائت قرآن کریم، در فضایی معنوی به تلاوت آیات وحی پرداختند و برنامه همخوانی و جمع‌خوانی قرآن نیز با مشارکت حاضران برگزار شد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با عناوین «آیه امید»، «یاد او» و «نسیم نعت» از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با هدف ایجاد فضای معنوی، تقویت انس با مفاهیم دینی و بهره‌مندی حاضران از آموزه‌های قرآنی و معارف اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

همچنین در پایان این محفل، دعای ختم قرآن کریم قرائت شد و شرکت‌کنندگان در فضایی معنوی در این بخش از برنامه حضور یافتند.

بررسی مطالبات زندانیان در نشست با قاضی ناظر

در ادامه برنامه‌های این مراسم، نشست قاضی ناظر با زندانیان نیز برگزار شد و حاضران فرصت یافتند درخواست‌ها، مسائل و مطالبات خود را مطرح کنند.

این نشست با هدف بررسی موضوعات مطرح‌شده از سوی زندانیان و رسیدگی به درخواست‌های آنان برگزار شد و زمینه ارتباط مستقیم زندانیان با قاضی ناظر را فراهم کرد.