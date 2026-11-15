به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز حیات وحش توسط یک گروه سه‌نفره در منطقه حفاظت‌شده خامین گچساران، محیط‌بانان پاسگاه دیل شناسایی و رصد افراد متخلف را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: محیط‌بانان پس از ۷۲ ساعت پایش، رصد و کنترل منطقه و با همکاری واحد اطلاعات نیروی انتظامی گچساران، موفق شدند خودروی افراد مظنون را ساعت ۲۱ شب گذشته توقیف کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بازرسی از خودروی متخلفان، لاشه یک رأس پازن وحشی و ۲ قبضه سلاح از نوع ساچمه‌زنی و گلوله‌زنی کشف و ضبط شد.

دیانتی‌نسب تصریح کرد: خودروی متخلفان به پارکینگ منتقل شده و هر سه نفر برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به اهمیت زیستگاهی منطقه حفاظت‌شده خامین بیان کرد: این منطقه از زیستگاه‌های مهم حیات وحش استان به شمار می‌رود و گونه‌هایی مانند پازن از ارزش حفاظتی بالایی برخوردار هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه شکار غیرمجاز علاوه بر تخلف قانونی، آسیب جدی به تعادل اکوسیستم و بقای نسل‌های آینده حیات وحش وارد می‌کند، از همکاری مردم و نیروی انتظامی در شناسایی و دستگیری متخلفان قدردانی کرد.

دیانتی‌نسب خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات زیست‌محیطی دارد و محیط‌بانان با وجود دشواری شرایط و محدودیت امکانات، با جدیت از سرمایه‌های طبیعی استان حفاظت می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست برسانند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: حفاظت از حیات وحش و مناطق تحت مدیریت محیط زیست تنها با تلاش محیط‌بانان امکان‌پذیر نیست و مشارکت مردم مهم‌ترین پشتوانه در صیانت از این سرمایه‌های طبیعی است.