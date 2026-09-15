۷ شکارچی غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: محیط‌بانان کهگیلویه و بویراحمد در یک روز و در شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران و دنا، هفت متخلف مسلح را پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، هفت قبضه سلاح ساچمه‌زنی از متخلفان کشف و ضبط شد که شش قبضه دارای مجوز و یک قبضه نیز غیرمجاز و دست‌ساز بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: یک قبضه سلاح در منطقه حفاظت‌شده دنا، یک قبضه در شهرستان کهگیلویه و پنج قبضه نیز توسط محیط‌بانان در شهرستان گچساران کشف و ضبط شد.

دیانتی‌نسب با بیان اینکه متخلفان پیش از هرگونه تیراندازی و شکار دستگیر شدند، گفت: با رصد دقیق مناطق و حضور به‌موقع محیط‌بانان، هیچ‌گونه تیراندازی به سمت حیات وحش انجام نشد و متخلفان در مرحله آماده‌سازی برای شکار شناسایی و اعمال قانون شدند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان و همکاری مردم، بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از حیات وحش تأکید کرد و افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برخورد با شکار غیرمجاز با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و پایش مستمر مناطق برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از حیات وحش استان در دستور کار محیط‌بانان قرار دارد.