۷ شکارچی غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب اظهار کرد: محیطبانان کهگیلویه و بویراحمد در یک روز و در شهرستانهای کهگیلویه، گچساران و دنا، هفت متخلف مسلح را پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: در جریان این عملیات، هفت قبضه سلاح ساچمهزنی از متخلفان کشف و ضبط شد که شش قبضه دارای مجوز و یک قبضه نیز غیرمجاز و دستساز بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: یک قبضه سلاح در منطقه حفاظتشده دنا، یک قبضه در شهرستان کهگیلویه و پنج قبضه نیز توسط محیطبانان در شهرستان گچساران کشف و ضبط شد.
دیانتینسب با بیان اینکه متخلفان پیش از هرگونه تیراندازی و شکار دستگیر شدند، گفت: با رصد دقیق مناطق و حضور بهموقع محیطبانان، هیچگونه تیراندازی به سمت حیات وحش انجام نشد و متخلفان در مرحله آمادهسازی برای شکار شناسایی و اعمال قانون شدند.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی محیطبانان و همکاری مردم، بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از حیات وحش تأکید کرد و افزود: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برخورد با شکار غیرمجاز با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و پایش مستمر مناطق برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از حیات وحش استان در دستور کار محیطبانان قرار دارد.
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