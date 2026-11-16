عبدال دیانتی‌نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری حیات وحش مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع شهرستان‌های گچساران، کهگیلویه و بهمئی از فردا به مدت سه روز آغاز می‌شود.

وی افزود: در این برنامه ۵۰ نفر از کارشناسان و محیط‌بانان محیط زیست استان با همراهی اعضای تشکل‌های زیست‌محیطی، نیروهای بازنشسته و طبیعت‌دوستان در قالب ۱۳ اکیپ مشارکت می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد هدف از اجرای این طرح را برآورد جمعیت حیات وحش، پایش وضعیت مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع، ارزیابی روند حفاظت و تقویت مشارکت‌های مردمی در صیانت از طبیعت عنوان کرد.

دیانتی‌نسب با اشاره به مناطق مورد پایش گفت: مناطق حفاظت‌شده خائیز، سرخ و سولک و همچنین مناطق شکارممنوع حاتم و تل‌رش در شهرستان‌های گچساران، کهگیلویه و بهمئی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش استان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در جریان این سرشماری، اکیپ‌های تخصصی با تقسیم کار و حضور میدانی در مناطق تعیین‌شده، اطلاعات مربوط به جمعیت و وضعیت حیات وحش را جمع‌آوری می‌کنند تا نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت تصریح کرد: همراهی تشکل‌های زیست‌محیطی، نیروهای بازنشسته و دوستداران محیط زیست در اجرای چنین برنامه‌هایی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی استان است.

دیانتی‌نسب بیان کرد: مشارکت مردم در برنامه‌های حفاظتی علاوه بر کمک به پایش دقیق‌تر حیات وحش، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و حساسیت جامعه نسبت به ارزش‌های محیط زیستی دارد.