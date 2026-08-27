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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۱

سه طرح زیست‌محیطی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره‌برداری رسید

سه طرح زیست‌محیطی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره‌برداری رسید

یاسوج-مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و بهره‌برداری سه طرح زیست‌محیطی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی‌نسب صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح سه طرح محیط زیست با اشاره به اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: سه پروژه زیست‌محیطی شامل نمایش آنلاین داده‌های کیفیت هوا در گچساران، پاسگاه محیط‌بانی گردنه بیژن و انبار ذخیره علوفه حیات وحش در پارک ملی دنا در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: نخستین طرح، نصب مانیتور تلویزیون شهری در مرکز شهر گچساران است که داده‌های مربوط به کیفیت هوا را به صورت لحظه‌ای و آنلاین در معرض دید شهروندان قرار می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: با اجرای این طرح، شهروندان بدون نیاز به استفاده از اپلیکیشن یا سامانه خاص می‌توانند از وضعیت آلاینده‌های هوا و کیفیت هوای گچساران مطلع شوند.

وی در تشریح دومین طرح نیز بیان کرد: پاسگاه محیط‌بانی گردنه بیژن در پارک ملی دنا راه‌اندازی شده است تا حفاظت و گشت‌زنی محیط‌بانان در این منطقه در تمام فصول سال با استمرار بیشتری انجام شود.

دیانتی‌نسب با اشاره به شرایط پاسگاه پیشین در منطقه کوه‌گل افزود: این پاسگاه به دلیل بارش سنگین برف و رانش زمین در مسیر جاده، از زمستان تا اواخر خردادماه عملاً با محدودیت دسترسی مواجه بود و امکان تردد و فعالیت مستمر در آن وجود نداشت.

وی تصریح کرد: با احداث پاسگاه جدید در گردنه بیژن، شرایط برای حضور مستمر محیط‌بانان و حفاظت بهتر از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش منطقه فراهم شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه به سومین پروژه اشاره کرد و گفت: انبار ذخیره علوفه برای حیات وحش در پارک ملی دنا احداث شده است تا بخشی از نیاز غذایی حیات وحش در فصل زمستان تأمین شود.

وی ادامه داد: در روزهای برفی زمستان، کل و بزهای کوهی برای یافتن غذا ناچار به پایین آمدن از ارتفاعات و نزدیک شدن به باغ‌ها و مزارع روستاییان می‌شوند که این مسئله از یک سو حیات وحش را در معرض تهدید متخلفان قرار می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند موجب وارد شدن خسارت به کشاورزان شود.

دیانتی‌نسب بیان کرد: با احداث این انبار، علوفه مورد نیاز پیش از آغاز فصل زمستان ذخیره و در مناطق کوهستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حیات وحش برای تأمین غذا مجبور به خروج از زیستگاه طبیعی خود و ورود به حاشیه مزارع و باغات نباشد.

وی تأکید کرد: این سه طرح در مجموع گامی مؤثر در مسیر شفافیت اطلاعات زیست‌محیطی، تقویت حفاظت فیزیکی از مناطق تحت مدیریت و تأمین امنیت غذایی حیات وحش به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اعتبار اجرای این سه طرح را بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

کد مطلب 6929283

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