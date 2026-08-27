به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی‌نسب صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح سه طرح محیط زیست با اشاره به اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: سه پروژه زیست‌محیطی شامل نمایش آنلاین داده‌های کیفیت هوا در گچساران، پاسگاه محیط‌بانی گردنه بیژن و انبار ذخیره علوفه حیات وحش در پارک ملی دنا در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: نخستین طرح، نصب مانیتور تلویزیون شهری در مرکز شهر گچساران است که داده‌های مربوط به کیفیت هوا را به صورت لحظه‌ای و آنلاین در معرض دید شهروندان قرار می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: با اجرای این طرح، شهروندان بدون نیاز به استفاده از اپلیکیشن یا سامانه خاص می‌توانند از وضعیت آلاینده‌های هوا و کیفیت هوای گچساران مطلع شوند.

وی در تشریح دومین طرح نیز بیان کرد: پاسگاه محیط‌بانی گردنه بیژن در پارک ملی دنا راه‌اندازی شده است تا حفاظت و گشت‌زنی محیط‌بانان در این منطقه در تمام فصول سال با استمرار بیشتری انجام شود.

دیانتی‌نسب با اشاره به شرایط پاسگاه پیشین در منطقه کوه‌گل افزود: این پاسگاه به دلیل بارش سنگین برف و رانش زمین در مسیر جاده، از زمستان تا اواخر خردادماه عملاً با محدودیت دسترسی مواجه بود و امکان تردد و فعالیت مستمر در آن وجود نداشت.

وی تصریح کرد: با احداث پاسگاه جدید در گردنه بیژن، شرایط برای حضور مستمر محیط‌بانان و حفاظت بهتر از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش منطقه فراهم شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه به سومین پروژه اشاره کرد و گفت: انبار ذخیره علوفه برای حیات وحش در پارک ملی دنا احداث شده است تا بخشی از نیاز غذایی حیات وحش در فصل زمستان تأمین شود.

وی ادامه داد: در روزهای برفی زمستان، کل و بزهای کوهی برای یافتن غذا ناچار به پایین آمدن از ارتفاعات و نزدیک شدن به باغ‌ها و مزارع روستاییان می‌شوند که این مسئله از یک سو حیات وحش را در معرض تهدید متخلفان قرار می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند موجب وارد شدن خسارت به کشاورزان شود.

دیانتی‌نسب بیان کرد: با احداث این انبار، علوفه مورد نیاز پیش از آغاز فصل زمستان ذخیره و در مناطق کوهستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حیات وحش برای تأمین غذا مجبور به خروج از زیستگاه طبیعی خود و ورود به حاشیه مزارع و باغات نباشد.

وی تأکید کرد: این سه طرح در مجموع گامی مؤثر در مسیر شفافیت اطلاعات زیست‌محیطی، تقویت حفاظت فیزیکی از مناطق تحت مدیریت و تأمین امنیت غذایی حیات وحش به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اعتبار اجرای این سه طرح را بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.