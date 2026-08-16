به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، در دو عملیات جداگانه با متخلفان شکار و زنده‌گیری حیات وحش برخورد کردند.

وی افزود: در شهرستان بویراحمد، محیط‌بانان پس از اخذ دستور قضایی و با همکاری مأموران انتظامی، موفق شدند یک قطعه کبک معمولی را از منزل یکی از متخلفان کشف و ضبط کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این کبک پس از کشف، برای بررسی وضعیت جسمانی و اطمینان از سلامت، تحت تیمار دامپزشکی قرار گرفت و پس از احراز سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

دیانتی‌نسب ادامه داد: در عملیاتی دیگر در شهرستان گچساران، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیرمجاز، لاشه هفت قلاده تشی را از متخلفان کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: برای این دو متخلف پرونده تشکیل و به منظور رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر اینکه صیانت از گونه‌های جانوری و مقابله با شکار غیرمجاز از اولویت‌های این اداره کل است، گفت: محیط‌بانان در تمامی شهرستان‌های استان با جدیت در حال رصد مناطق تحت مدیریت و برخورد با متخلفان هستند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مرتبط با شکار، زنده‌گیری یا خرید و فروش جانوران وحشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

دیانتی‌نسب تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان حوزه شکار و صید بدون اغماض ادامه خواهد داشت و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان برای مقابله با تخلفات زیست‌محیطی در آماده‌باش هستند.