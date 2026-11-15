به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وشصتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در ادامه سلسله تجمعات شبانه و در قالب برنامه‌های هفته سی‌وهشتم، شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در محله تعاون آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر میدان شهدای مدافع حرم به سمت هتل آزادگان را طی خواهند کرد.

این برنامه با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

خونخواهی رهبر شهید نیز از دیگر محورهای اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع مردمی است.

دویست‌وشصتمین اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه مردم کرمانشاه و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.