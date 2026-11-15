به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «مرثیه ای برای آژاکس» عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهر است که اواسط آذر به کارگردانی نیما گودرزی در تالار سایه روی صحنه خواهد رفت.

این اثر نمایشی برداشتی آزاد از نمایشنامه «آژاکس» سوفوکل تراژدی نویس شهیر یونانی است که گروه اجرایی تلاش کرده با نگاهی متفاوت آن را روی صحنه تالار سایه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار دهد.

گروه بازیگران، طراحان و تولید پروژه نمایشی «آژاکس» که قرار است اواسط آذر روی صحنه برود نیز طی روزهای پیش رو معرفی خواهند شد.

نیما گودرزی از جمله هنرمندان فعال عرصه تئاتر است که طی سال های اخیر فعالیت‌هایی را در حوزه‌های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و مدیریت تولید انجام داده که از آن جمله می توان به پروژه‌های «سیاهان مالکوم ایکس را ذبح می کنند» - ۱۴۰۲ (نویسنده، کارگردان، بازیگر) اجرا شده در بوتیک هنر ایران، «ماراساد شاه لیر را شکار می کند» - ۱۴۰۲ (نویسنده، کارگردان و بازیگر) اجرا شده در تالار حافظ، «مکبث نیهیلیسم» - ۱۴۰۴ (طراح و کارگردان) اجرا شده در تالار سایه تئاتر شهر، «شازده کوچولو» - ۱۴۰۲ (طراح و کارگردان، بازیگر) اجرا شده در کارگاه نمایش تئاتر شهر، «راه مهر راز سپهر» - ۱۳۹۵ (بازیگر)، «سهرودی» - ۱۳۹۶ (دستیار کارگردان و برنامه ریز) اجرا شده در تالار وحدت، «یک بزرگداشت باشکوه» - ۱۳۹۲ (دستیار کارگردان و برنامه ریز) اجرا شده در کارگاه نمایش تئاتر شهر، «روز سیاوش» - ۱۳۹۲ (دستیار کارگردان و برنامه ریز) اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «خواجه نظام الملک» - ۱۳۹۰ (دستیار کارگردان و برنامه ریز) اجرا شده در تالار چهارسو تئاتر شهر اشاره کرد.

هم اکنون نمایش «تن و دیگر تکه پاره های عشق» به کارگردانی رضا بهکام در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان و مخاطبان تئاتراست.