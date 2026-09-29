به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اسامی آثار نمایشی تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر در مهر، آبان و آذر سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

براساس اعلام واحد هماهنگی و برنامه ریزی، اسامی نمایش های فصل پاییز مجموعه تئاتر شهر به ترتیب زیر اعلام شده است:

* تالار اصلی

مهر: نمایش «کورش»؛ کارگردان: نادر برهانی مرند

آبان و آذر: نمایش «مُخَیَّلات عُلیا»؛ کارگردان: حسین کیانی

* تالار چهارسو

مهر: نمایش «جزیره»؛ کارگردان: اکبر زنجانپور

آبان: نمایش «خسرو پرویز»؛ کارگردان: سهند خیرآبادی

آذر: نمایش«هیچ کَس به ما سلامی نکرد»؛ کارگردان: قطب الدین صادقی

* تالار قشقایی

مهر: نمایش«بی امان؛ اشک» ؛ کارگردان: محسن بخشی

آبان: نمایش های «بشنو/ تا یک بشمار/ زمین و چرخ»؛ کارگردان: زهرا صبری

آذر: نمایش «۳۹ پله»؛ کارگردان: بورژین عبدالرزاقی

* تالار سایه

مهر: نمایش «بی چیز»؛ کارگردان: حسنا قبادی

آبان: نمایش «تَن»؛ کارگردان: رضا بهکام

آذر: نمایش «آژاکس؛ زنان تراخیس»؛ کارگردان: نیما گودرزی

* کارگاه نمایش

مهر: نمایش «بوران»؛ کارگردان: کامبیز بنان

آبان: نمایش «ساوانابای»؛ کارگردان: یاسر مُتاجی

آذر: نمایش «شعبان بی مخ»؛ کارگردان: محمدرضا آزادفر

از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تالارهای چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر میزبان آثار شرکت کننده در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاترعروسکی تهران - مبارک خواهند بود.