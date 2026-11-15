به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، احسان فکا و آروند دشت‌آرای در سومین تجربه همکاری مشترک خود، با نمایش «سبز» در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می‌آیند.

این ۲ هنرمند در همکاری‌های پیشین خود، در جایگاه کارگردان و طراح صحنه در کنار یکدیگر حضور داشته‌اند.

«ژاندارک در آتش» (تالار نو، مجموعه تئاتر شهر، ۱۳۸۰) و «نام تمام مردگان یحیاست» (تالار مولوی، ۱۳۸۲) از جمله آثار حاصل همکاری این ۲ بوده‌اند.

در نمایش «سبز»، احسان فکا کارگردانی اثر را بر عهده دارد و آروند دشت‌آرای طراح صحنه آن است. سیاوش مهندسی به‌عنوان مترجم و محمد نژاد به‌عنوان مجری طرح در این پروژه حضور دارند.

نمایش «سبز» قرار است از اوایل آذر ۱۴۰۵ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه برود.