به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز؛ "محمد عسگری" مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان البرز، به همراه "علی دیوسالار" مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، از پروژه نهضت ملی مسکن شهر ماهدشت بازدید کردند.



این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی و روند تکمیل واحدهای مسکونی، ارزیابی اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمینه نصب و راه‌اندازی انشعابات و همچنین بررسی اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه جدول‌گذاری، آماده‌سازی و آسفالت معابر این پروژه انجام شد.



در جریان این بازدید، محمد عسگری با تأکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی محوطه پروژه را از الزامات مهم تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی به متقاضیان عنوان کرد.



مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در این بازدید اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان، ضروری است تمامی دستگاه‌های مسئول با افزایش هماهنگی و تلاش مضاعف، نسبت به تسریع در اجرای تعهدات خود اقدام کنند تا واحدها در زمان مقرر و همراه با زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز به متقاضیان تحویل داده شوند.



عسگری همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن صرفاً به احداث ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه آماده‌سازی معابر، تکمیل شبکه‌های خدمات‌رسان و فراهم کردن شرایط مناسب برای سکونت شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو، لازم است روند اجرای تمامی بخش‌های پروژه با جدیت و نظارت مستمر دنبال شود.



وی در پایان بر ضرورت تداوم همکاری اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع موانع احتمالی و تسریع در تکمیل عملیات عمرانی پروژه نهضت ملی مسکن ماهدشت تأکید کرد.