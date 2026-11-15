به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، کمرایمیج برترین جشن سالانه برای گرامیداشت فیلمبرداری جهان، شب پیش به پایان رسید. بزرگترین جشنواره فیلم لهستان به خود می‌بالد که از فیلمبرداری و فیلمبرداران تجلیل می‌کند و هر سال پرسش و پاسخ‌هایی پس از نمایش هر فیلم برگزار می‌کند که پر از بحث درباره لنزها، نسبت‌های ابعاد و سرعت شاتر است.

جایزه برتر بخش مسابقه اصلی که قورباغه طلایی است و توسط هیئت داوران به فیلمبردار فیلم برنده اهدا می‌شود، امسال برنده خود را از میان فیلم‌های بزرگی انتخاب کرد که در جشنواره‌های کن، ونیز و تورنتو به نمایش درآمده بودند و شانس کسب جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری را داشتند.

این جشنواره جوایز دیگری هم دارد که به تجلیل از آثار فیلمبرداری در تلویزیون، مستند، موزیک ویدیو و فیلم کوتاه اختصاص دارد.

قورباغه طلایی بخش مسابقه اصلی امسال به «سرزمین پدری»، پرتره سیاه و سفید خیره‌کننده پاول پاولیکوفسکی درباره سفر توماس مان در اروپای پس از جنگ، تعلق گرفت. این فیلم که نماینده لهستان برای اسکار فیلم بلند بین‌المللی است، داستان نویسنده برنده جایزه نوبل، توماس مان (با بازی هانس زیشلر) و دخترش اریکا (ساندرا هولر) را روایت می‌کند که در بحبوحه جنگ سرد، سفری جاده‌ای را در آلمان آغاز می‌کنند. این جایزه به فیلمبردار ووکاش ژال رسید، در حالی که از پاولیکوفسکی برای کارگردانی تجلیل ویژه شد.

قورباغه طلایی بخش مستند بلند هم به «نگه داشتن کوهستان» رسید.

جایزه تماشاگران به فیلم «اسب وحشی نهم» به کارگردانی مارتین مک‌دونا، ساخته بن دیویس، رسید. جان مالکوویچ و سم راکول در این فیلم کمدی-جاسوسی که امیدهای زیادی برای دریافت جایزه اسکار دارد، بازی می‌کنند.

امسال ریاست بخش مسابقه اصلی را جو واکر، همکار همیشگی دنی ویلنوو و استیو مک‌کوئین که تدوین هر سه فیلم «تل‌ماسه»، «ورود»، «سیکاریو» و «۱۲ سال بردگی» را انجام داد، بر عهده داشت.

فهرست کامل برندگان چنین است:

فیلم داستانی رقابت اصلی

برنده قورباغه طلایی: «سرزمین پدری»/ فیلمبردار: ووکاش ژال

تقدیر ویژه قورباغه طلایی برای کارگردان: پاول پاولیکوفسکی

قورباغه نقره‌ای: «زن ناشناس»/ فیلمبردار: جاسپر جی. اسپنینگ

تقدیر ویژه قورباغه نقره‌ای برای کارگردان: می التوخی

قورباغه برنز: «مینوتور»/ فیلمبردار: میخائیل کریچمن

تقدیر ویژه قورباغه برنز برای کارگردان: آندری زویاگینتسف

بخش مسابقه فیلم لهستان

قورباغه طلایی: «یک زن آزاد»/ فیلمبردار: آلن روچینسکی

تقدیر ویژه قورباغه طلایی برای کارگردانان: الیزا گودلوسکا و آلن روچینسکی

بخش مسابقه اولین کارگردانی

قورباغه طلایی: «راپسودی آتلانتیک»

قورباغه طلایی برای بهترین کارگردان اولین فیلم: کایفنگ ژونگ

بخش مسابقه اولین فیلمبرداران

قورباغه طلایی برای بهترین فیلمبرداری اول: ایرا وین جونز برای « افی او بلیناو»

بخش مسابقه مستند بلند

قورباغه طلایی برای بهترین فیلم مستند بلند: اوا کرالیویچ برای «نگه داشتن کوهستان»

بخش مسابقه مستند کوتاه

قورباغه طلایی برای بهترین فیلم مستند کوتاه: ماکسیم آربوگایف و ولادیمیر اگوروف برای «چورا»

تلویزیون

بخش مسابقه سریال تلویزیونی

قورباغه طلایی: «شب خاموش»

قورباغه طلایی برای بهترین اپیزود تلویزیونی: ماسیج سوبیراج

تقدیر ویژه قورباغه طلایی برای کارگردان: یان هولوبک

بخش فیلم لایت کالر

فیلم بلند سینمایی: «بوگونیا»/ گرگ فیشر

سریال/اپیزودیک: «ارباب مگس‌ها»/ آیدان فارل

فیلم مستند و ویژه: «کیک رئیس جمهور»/ آندو رادو

تبلیغات: نورث فیس، «دفای ایزی»/ نادیا خیرات گومز

استعداد نوظهور: کیدسوپر اس‌اس۲۶، «پسری که از ماه پرید»/ ایمری آگمون