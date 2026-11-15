محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده جوی نسبتاً پایدار تا روز چهارشنبه بر روی استان خوزستان است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان افزود: بر این اساس، پدیده غالب در این ایام وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی و غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی خواهد بود.

وی ادامه داد: تا اواخر روز دوشنبه، سرعت وزش بادها در ساعات بعدازظهر در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان به صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

سبزه‌زاری گفت: تا روز چهارشنبه روند افزایش دو تا چهار درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: شمال خلیج فارس نیز تا روز سه‌شنبه مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، صفی‌آباد دزفول با دمای۲۶.۶ و ایذه با دمای۶.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری افزود: در شبانه‌روز گذشته، اهواز در ایستگاه فرودگاه به بیشینه دمای۲۶ و کمینه دمای۱۲.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.