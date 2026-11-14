محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پدیده غالب در این ایام وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی و غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی خواهد بود.

وی افزود: تا اواخر روز دوشنبه، به‌ویژه در ساعاتی از بعدازظهر، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان متوسط و گاهی نسبتاً شدید، همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ از این رو احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز چهارشنبه روند افزایش دو تا چهار درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و شمال خلیج فارس نیز تا روز سه‌شنبه مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۲۵.۳ و بستان با دمای ۶.۲ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند. دمای اهواز (فرودگاه) نیز در همین مدت به بیشینه ۲۴.۱ و کمینه ۱۰.۶ درجه سانتی‌گراد رسید.