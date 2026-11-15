به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ های شهرستان شادگان ، با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم، اظهار کرد: بانکها باید در راستای تسهیل امور مردم بویژه در حوزه تسهیلات ازدواج، اشتغال، مسکن و مشاغل خانگی، اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مطالبه‌گری و پیگیری امور مردم وظیفه مشترک دستگاههای اجرایی و بانکی های شهرستان است، تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی و رؤسای بانکها باید تعامل و ارتباط مؤثرتری با یکدیگر داشته باشند و در چارچوب قوانین، کوتاهترین و آسان‌ ترین مسیر را برای ارائه خدمات به مردم انتخاب کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در زمینه عدم حضور در جلسات، ارائه نکردن گزارش عملکرد و تأخیر در پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: عملکرد بانکها بصورت مستمر پایش و ارزیابی خواهد شد و بانکهای برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی افزود: بانکهایی که عملکرد متوسط دارند نیز باید برای ارتقای سطح خدمات و بهبود عملکرد خود تلاش کنند و با بانک‌ های کم‌کار و دارای عملکرد ضعیف برخورد جدی خواهد شد.

رئیس شورای اداری شهرستان شادگان در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف تسهیلات مشاغل خانگی و جذب کامل اعتبارات اختصاص‌یافته تأکید کرد و گفت: دبیرخانه شورای اشتغال با همکاری بانکهای عامل باید بمنظور جلوگیری از برگشت اعتبارات و تسریع در روند پرداخت تسهیلات، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

عفری با تعیین ضرب‌ الاجل یک‌ هفته‌ای به بانکها برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی مردم تاکید کرد: بانک‌ های شهرستان موظف‌ اند حداکثر ظرف مدت یک هفته وضعیت تسهیلات و پرونده‌ های متقاضیان را بررسی کرده و گزارش مستند عملکرد خود و موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات را در جلسه آتی شورای هماهنگی بانکهای شهرستان با حضور مدیران شعب استانی برگزار خواهد شد تا عملکرد بانک‌ ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه رؤسای بانکها و مدیران ادارات دستگاههای اجرایی شهرستان به بیان دیدگاه‌ها، گزارش عملکرد و مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند.