«جوانی جمعیت» در شهرستان شادگان با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین تجلیل از زوج‌ های جوان شاغل در ادارات شهرستان شادگان ، با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان شادگان در تحقق سیاست‌ های جوانی جمعیت نقش‌ آفرینی جدی‌ تر و موثرتری داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه «فرزندآوری تنها یک انتخاب فردی نیست»، افزود: جوانی جمعیت یک انتخاب اجتماعی و راهبردی کلان برای تضمین آینده کشور محسوب می‌شود.

عفری با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان شادگان گفت: دولت در راستای حمایت از خانواده‌ها، طرح‌های مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اجرای طرح‌های حمایتی و غیره به خانواده‌های مشمول را در دستور کار قرار داده است.