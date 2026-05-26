۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

«جوانی جمعیت» در شهرستان شادگان با جدیت دنبال شود

شادگان ـ سرپرست فرمانداری شادگان گفت: همه ادارات در راستای «جوانی جمعیت» پای کار باشند و در این زمینه با جدیت تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین تجلیل از زوج‌ های جوان شاغل در ادارات شهرستان شادگان ، با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان شادگان در تحقق سیاست‌ های جوانی جمعیت نقش‌ آفرینی جدی‌ تر و موثرتری داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم نقش‌ آفرینی دستگاههای اجرایی شهرستان شادگان در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت تاکید کرد.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه «فرزندآوری تنها یک انتخاب فردی نیست»، افزود: جوانی جمعیت یک انتخاب اجتماعی و راهبردی کلان برای تضمین آینده کشور محسوب می‌شود.

عفری با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان شادگان گفت: دولت در راستای حمایت از خانواده‌ها، طرح‌های مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اجرای طرح‌های حمایتی و غیره به خانواده‌های مشمول را در دستور کار قرار داده است.

