۴۶۲ میلیارد تومان از محل اعتبار به شادگان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شادگان اظهار کرد: در مجموع ۴۶۲ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی، متوازن و نفت برای اجرای پروژههای عمرانی شهرستان شادگان در قالب فصل ها و پروژه های مختلف و با توجه به اولویت ها و نیازهای شهرستان میان ادارات و دستگاههای اجرایی اختصاص یافته است.
رئیس کمیته برنامهریزی شهرستان شادگان با تشکر و قدردانی از حمایت های دولت چهاردهم، استاندار خوزستان و پیگیری های مستمر های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در پیگیری و تخصیص اعتبارات به شهرستان شادگان های عمرانی، افزود: در تلاش هستیم پیگیری های لازم در سطح ملی و استانی برای اختصاص اعتبارات جدید به شهرستان شادگان نیز انجام خواهد شد.
عفری با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مدیران دستگاههای اجرایی برای جذب اعتبارات تصریح کرد: میزان پیگیری مدیران ادارات جذب اعتبارات و روند اجرای پروژه ها باید بهصورت جدی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
سرپرست فرمانداری شادگان گفت: همه ادارات و دستگاهها باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف، برای جذب حداکثری اعتبارات، اجرای به موقع پروژه ها و در نهایت خدمترسانی بهتر به مردم گام بردارند.
نظر شما