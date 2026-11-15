اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت اجرای سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان عسلویه گفت: تاکنون بخش عمده عملیات سرشماری در روستاهای شهرستان به مراحل پایانی رسیده و در شهرها نیز حدود ۸۰ درصد خانوارها مورد آمارگیری قرار گرفته‌اند، اما میزان مشارکت مؤثر خانوارها حدود ۵۵ درصد برآورد می‌شود.

پاسالار با اشاره به شرایط خاص شهرستان به دلیل تمرکز و پراکندگی واحدهای صنعتی اظهار کرد: در سرشماری امسال ۲۶ حوزه آماری برای شهرستان تعریف شده و بخشی از خوابگاه‌ها، کمپ‌ها و محل‌های استقرار نیروهای شاغل در صنایع نیز به دلیل شرایط خاص خود، در قالب حوزه‌های آماری جداگانه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، عملیات آمارگیری در بخش قابل توجهی از روستاهای شهرستان به نحو مطلوب انجام شده و تنها یکی دو روستا در مرحله تکمیل فرایند قرار دارند که امیدواریم تا پایان هفته عملیات سرشماری در تمامی روستاها به پایان برسد.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد خانوارهای شهری مورد آمارگیری قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: میزان مشارکت مؤثر خانوارها در این بخش حدود ۵۵ درصد است که رقم مطلوبی نیست و بخشی از این موضوع به دلیل حضور نداشتن اعضای خانوار در محل سکونت و همچنین تکمیل نشدن اطلاعات برخی خانوارهاست.

پاسالار با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای سرشماری گفت: فرایند سرشماری امسال به دو شیوه حضوری و پیامکی انجام می‌شود و از شهروندانی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند درخواست داریم اطلاعات خانوار خود را با دقت تکمیل و ارسال کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیق جمعیتی، مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز شهرستان در سال‌های آینده است و مشارکت مردم نقش مهمی در توزیع متوازن امکانات و اعتبارات دارد؛ بنابراین انتظار داریم همه خانوارها با احساس مسئولیت در این طرح ملی مشارکت کنند.