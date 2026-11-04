به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی ظهر چهار شنبه در جریان بازدید از روند اجرای سرشماری در شهر دیلم اظهار کرد: از مجموع خانوارهای منتخب، ۹۰۰ خانوار در شهر دیلم، ۱۰۰ خانوار در شهر امام حسن و در هر یک از روستاهای عامری، حصار و گاوزرد نیز ۸۰ خانوار مورد آمارگیری قرار خواهند گرفت.

باباحسنی با اشاره به اهمیت اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا افزود: این شیوه با تکیه بر اطلاعات و داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، زمینه دستیابی به آمار دقیق‌تر و قابل اتکاتر را فراهم می‌کند و نقش مهمی در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و توزیع متوازن امکانات و اعتبارات دارد.

معاون هماهنگی ستاد سرشماری شهرستان دیلم بر ضرورت همکاری شهروندان با عوامل اجرایی تأکید کرد و گفت: ارائه اطلاعات صحیح از سوی خانوارهای منتخب و همکاری با مأموران آموزش‌دیده آمارگیری، در افزایش دقت نتایج سرشماری و تکمیل اطلاعات جمعیتی و اقتصادی شهرستان مؤثر است.

وی یادآور شد: فرایند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ از ۲۵ مهرماه به‌صورت اینترنتی آغاز شده و مرحله حضوری آن نیز از دوم تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی وهماهنگی امورعمرانی فرمانداری دیلم اضافه کرد: در این دوره، مراجعه حضوری به‌صورت هدفمند و محدود و صرفاً برای خانوارهای منتخب انجام می‌شود و همه خانوارها مشمول آمارگیری حضوری نیستند.

وی در پایان از شهروندان خواست با مشارکت و همکاری در اجرای این طرح ملی، زمینه تولید آمار دقیق و قابل اتکا برای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان دیلم را فراهم کنند.

وی با همراهی سید حمزه موسوی معاون فنی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ استان بوشهر و مصطفی خادمی معاون فنی ستاد شهرستان دیلم، از روند اجرای این طرح بازدید کرد و در جریان فعالیت عوامل اجرایی و آمارگیران قرار گرفت.