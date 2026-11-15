به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا احمدی صبح یکشنبه در سیصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد، نقش رزمندگان آذربایجان در این عملیات را برجسته دانست و گفت: حضور رزمندگان تبریز و آذربایجان در این حماسه تاریخی نشان داد که این خطه همواره در دفاع از استقلال و عزت ایران پیشگام بوده است.

وی با اشاره به نقش شخصیت‌ها و فرماندهان حاضر در عملیات آزادسازی سوسنگرد اظهار کرد: آیت‌الله شهید مدنی، شهید چمران، شهید تجلایی، شهید خلیل فاتح و دیگر فرماندهان، شهدا و رزمندگان در شکل‌گیری این حماسه نقش‌آفرینی کردند و یاد و خاطره آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

احمدی با بیان اینکه آزادسازی سوسنگرد از حماسه‌های ماندگار تاریخ دفاع مقدس است، بر ضرورت حفظ و انتقال ارزش‌ها و میراث این رویداد به نسل‌های امروز و آینده تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین از پیشنهاد تجلیل از سردار ناصر بیرقی، جانباز دوران دفاع مقدس، و همسر وی به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد خبر داد و گفت: به دلیل عوارض ناشی از جانبازی و درد و رنجی که ایشان با آن مواجه هستند، امکان حضور در جلسه برایشان فراهم نشد.

ستارخان نماد استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز درگذشت ستارخان، سردار ملی ایران، از او به عنوان نماد غیرت و آزادی‌خواهی دینی یاد کرد.

وی با اشاره به جمله مشهور ستارخان مبنی بر اینکه «می‌خواهم هفت دولت زیر بیرق امیرالمؤمنین(ع) باشند، اما هیچ‌وقت زیر بیرق روس نمی‌روم»، اظهار کرد: این سخن بیانگر روحیه استقلال‌طلبی و باورهای اعتقادی این سردار ملی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: ستارخان برای دفاع از دین، قرآن و استقلال کشور مجاهدت کرد و نام او در تاریخ ایران با آزادی‌خواهی و ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان پیوند خورده است.

تأکید بر جایگاه علم و گسترش فرهنگ کتابخوانی

احمدی همچنین با گرامیداشت روز بزرگداشت علامه طباطبایی، جایگاه این مفسر قرآن و اندیشمند اسلامی را در تبیین معارف دینی و پرورش شاگردان برجسته یادآور شد.

وی آثار علمی و معنوی علامه طباطبایی را بخشی از سرمایه فکری جامعه اسلامی دانست و گفت: یکی از درس‌های مهم زندگی این عالم، پیوند دانش با اخلاق و همراهی عقلانیت با معنویت است؛ به این معنا که عالم واقعی در کنار دانش و تخصص باید از اخلاص و تهذیب نفس نیز برخوردار باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با اشاره به هفته کتاب، ارتقای آگاهی عمومی را از الزامات توسعه جامعه عنوان کرد و گفت: دستیابی به توسعه متوازن بدون افزایش سطح دانایی شهروندان امکان‌پذیر نیست و مدیریت شهری نیز در این زمینه مسئولیت دارد.

احمدی توسعه و تجهیز کتابخانه‌های عمومی و محلی، حمایت از کتابداران و فراهم کردن دسترسی عادلانه شهروندان به منابع مطالعاتی را از موضوعات ضروری در حوزه فرهنگ دانست و از تلاش کتابداران، ناشران و فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی قدردانی کرد.

یادآوری سالروز شهادت فرمانده لشکر ۱۷ و درگذشت پدر شهیدان هاتف

وی با اشاره به سالروز شهادت مهدی زین‌الدین، فرمانده لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، یاد و خاطره این فرمانده شهید و برادرش را گرامی داشت.

احمدی در بخش پایانی سخنان خود درگذشت پدر شهیدان یوسف و حبیب هاتف را تسلیت گفت و این ضایعه را به مردم تبریز، خانواده این شهدا و جامعه ایثارگری تسلیت عرض کرد.