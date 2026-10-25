احمدی: پدافند غیرعامل باید به اصل بنیادین مدیریت شهری تبریز تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا احمدی صبح یکشنبه در سیصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری شهری و آمادگی مدیریت شهری برای مقابله با بحران‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حفاظت از شهروندان در برابر بحران‌ها از مسئولیت‌های اساسی مدیریت شهری است، اظهار کرد: پدافند غیرعامل اقدامی تشریفاتی نیست و باید در برنامه‌ریزی‌های شهری، بودجه‌ریزی و اداره شهر جایگاه اساسی داشته باشد.

احمدی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی مناطق ده‌گانه شهرداری تبریز افزود: امکانات و ظرفیت‌های مدیریت شهری باید متناسب با نیازها و شرایط هر منطقه توزیع شود تا در زمان وقوع بحران، امکان واکنش مؤثر و ارائه خدمات به شهروندان فراهم باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز هزینه‌کرد برای پیشگیری و آمادگی در برابر بحران‌ها را سرمایه‌گذاری برای حفظ جان مردم و کاهش خسارت‌های احتمالی دانست و گفت: برنامه‌ریزی مناسب، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و افزایش آمادگی می‌تواند توان شهر را در مواجهه با شرایط بحرانی افزایش دهد.

توجه به ظرفیت‌های نسل نوجوان

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشتم آبان، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، اظهار کرد: این نوجوان ۱۳ ساله به نماد ایثار و فداکاری تبدیل شد و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، فرصتی برای توجه بیشتر به خواسته‌ها، توانایی‌ها و استعدادهای نوجوانان است.

وی با تأکید بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور، بر اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در عرصه‌های اجتماعی و ملی تأکید کرد و یاد ۳۶ هزار نوجوان شهید دوران دفاع مقدس و نوجوانان شهید جنگ‌های اخیر، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، را گرامی داشت.

تسلیت ایام فاطمیه و درگذشت عضو ادوار شورا

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را الگویی در ایمان، عفاف، بصیرت، حق‌طلبی و دفاع از حقیقت دانست.

احمدی با اشاره به درگذشت مقصود احباب، از اعضای ادوار شورای اسلامی شهر تبریز، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت کرد.

تبریک به ورزشکاران تبریزی و تیم‌های ملی

وی در ادامه به عملکرد کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی اشاره کرد و گفت: کاروان ایران با کسب ۲۶ مدال طلا، ۳۶ مدال نقره و ۴۰ مدال برنز، در مجموع ۱۰۲ مدال به دست آورد و در رتبه ششم آسیا قرار گرفت.

احمدی کسب مدال طلای جودو از سوی علی نوایی، قهرمان تبریزی، را تبریک گفت و به استقبال مردم تبریز از این ورزشکار پس از بازگشت اشاره کرد.

وی همچنین کسب عنوان نایب‌قهرمانی تیم فوتبال نابینایان با حضور بهزاد زادعلی، از کارکنان شهرداری تبریز، را تبریک گفت.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پایان، قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته به سرپرستی علی کشفیا را تبریک گفت و این موفقیت را مایه افتخار مردم تبریز و جامعه ورزشی کشور دانست.